Το παρασκήνιο οργιάζει μετά την πρώτη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη λειτουργία των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων στην Κύπρο, με τις διαφωνίες των εμπλεκομένων στον τομέα γιατρών ακτινολόγων, τεχνικών ακτινολόγων και ιδιοκτητών ακτινοδιαγνωστικών κέντρων να έχουν μετατραπεί, όπως βουλευτές καταγγέλλουν, σε εμμονή η οποία οδηγεί σε συνεχή τηλεφωνήματα και πιέσεις. Στον δημόσιο διάλογο πλέον και καταγγελίες για σύμπραξη γιατρών με ακτινοδιαγνωστικά κέντρα, για παραπεμπτικά με χειρόγραφες υποδείξεις για συγκεκριμένα κέντρα, μίζες και ύποπτες συνεργασίες.

«Είμαστε αντιμέτωποι με ένταση στα όρια του φανατισμού», ανέφερε στον «Φ», ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, ενώ ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος, έκανε λόγο για «οικονομικά συμφέροντα τα οποία εμείς πρέπει να ακούσουμε αλλά να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις προς όφελος των ασθενών».

«Σε όλο το διάστημα από την εφαρμογή του ΓεΣΥ και επειδή δεν υπάρχει νομοθεσία κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία και μπήκαν σε αυτό τον χώρο. Έχουν γίνει μικρά και μεγάλα βασίλεια και κανένας δεν έχει διάθεση να συζητήσει ή να αλλάξει το οτιδήποτε δεν τον συμφέρει», ανέφερε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, προσθέτοντας ότι «εμείς δεν μπορούμε να συζητάμε ζητήματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών και να μιλάμε με οικονομικούς όρους». Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κέττηρος, «εξαιτίας της μεγάλης αυτής έντασης που επικρατεί έρχονται κοντά μας και διάφορες καταγγελίες. Δεν τις έχουμε τεκμηριώσει, αλλά πρέπει να τεκμηριωθούν για να γνωρίζει και ο κόσμος τι γίνεται. Μας λένε για συγκεκριμένους γιατρούς, οι οποίοι στέλνουν τους ασθενείς σε συγκεκριμένα κέντρα. Μας λένε για γιατρούς που την ώρα που εκδίδουν το παραπεμπτικό, το τυπώνουν και γράφουν χειρόγραφα τα ονόματα ενός ή δύο κέντρων και αφήνουν να εννοηθεί ότι οι γιατροί παίρνουν προμήθεια από τα κέντρα».

«Αν ο γιατρός καθοδηγεί με σκοπό το προσωπικό οικονομικό όφελος έχουμε πρόβλημα. Αν ο γιατρός καθοδηγεί επειδή θεωρεί ότι ένα κέντρο διαθέτει καλύτερους εξοπλισμούς και τα αποτελέσματα του είναι πιο αξιόπιστα είναι διαφορετικό».

Το νομοσχέδιο, είπε ο κ. Κέττηρος, «ορθά ήρθε στη Βουλή και σωστά το κατέθεσε ο υπουργός Υγείας. Όλες αυτές οι διαφωνίες έχουν μετατραπεί σε φανατισμό και εμμονή. Να χτυπά το τηλέφωνο μας από όλα τα διαγνωστικά κέντρα και από όλες τις πλευρές κάθε μέρα για να ικανοποιήσουμε τα δικά τους αιτήματα. Εκείνο που θέλω να πω σε όλους είναι ότι η τόση εμμονή τους στο τέλος δεν θα βοηθήσει καθόλου στο να περάσει το δικό τους. Πραγματικά, δεν βοηθούν τους εαυτούς τους με αυτή την κατάσταση».

Ξεκάθαρος ήταν στις δηλώσεις του και ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πάζαρος. «η ασφάλεια των ασθενών, οι σωστή διάγνωση και η σωστή διαχείριση σε περιπτώσεις επιπλοκών είναι και πρέπει να είναι η μοναδική έγνοια των βουλευτών», είπε με τη σειρά του στον «Φ», δηλώνοντας, ταυτόχρονα, ότι «μετά λύπης διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων και το χειρότερο δεν υπάρχει ούτε, εμφανής τουλάχιστον, διάθεση για υποχωρήσεις ώστε να βρούμε όλοι μαζί τη σωστή λύση. Δείχνουμε κατανόηση και στην αντίθετη άποψη. Καταγράφουμε όλα τα δεδομένα. Αν για παράδειγμα υπάρχουν 300 κέντρα και 200 ακτινολόγοι δεν μπορούμε, ότι και να κάνουμε να καλύψουμε όλα τα κέντρα με ακτινολόγους. Πρέπει να δούμε τα σωστά στοιχεία και να λάβουμε τις αποφάσεις μας ως Βουλή. Εμείς πρέπει να πάρουμε την απόφαση και σίγουρα αυτή η απόφαση, με τα σημερινά δεδομένα, δεν μπορεί να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις όλων. Έχουμε και την επιλογή να στείλουμε το νομοσχέδιο πίσω στο Υπουργείο και να περιμένει ο τομέας της υγείας άλλα 15 χρόνια για να επανέλθει το ζήτημα στη Βουλή. Σίγουρα δεν είναι αυτό η δική μας πρόθεση ή επιλογή».

Θα γίνει, προσπάθεια, είπε ο κ. Πάζαρος, «να μιλήσει μαζί τους η Επιτροπή. Το νομοσχέδιο όμως πρέπει να ψηφιστεί σε νόμο. Αυτό είναι το δεδομένο και σίγουρα η Επιτροπή θα ενεργήσει όπως πρέπει προς όφελος των ασθενών».

Υπενθυμίζεται ότι η μεγαλύτερη διαφωνία μεταξύ γιατρών ακτινολόγων από τη μια και τεχνολόγων ακτινολόγων, ακτινοδιαγνωστικών κέντρων, από την άλλη επικεντρώνεται στο κατά πόσο σε όλα τα κέντρα πρέπει να είναι παρόν κατά τη διάρκεια όλων των ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων γιατρός με ειδικότητα την ακτινολογία.

Οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων φορέων ήταν ιδιαίτερα έντονες την περασμένη εβδομάδα κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας, όπως έντονο είναι και το παρασκήνιο τις τελευταίες ημέρες.