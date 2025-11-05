Στην κυριολεξία τσακώνονται όλοι με όλους για όλα στον τομέα της Υγείας. Οι διαφωνίες μεταξύ εμπλεκομένων καλά κρατούν, οι δημόσιες και παρασκηνιακές αντιπαραθέσεις δίνουν και παίρνουν και σχεδόν όλα τα νομοσχέδια που βρίσκονται υπό συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας έχουν προσκρούσει στα συμφέροντα ή τις απαιτήσεις ή διεκδικήσεις της μιας ή της άλλης πλευράς.

Στον τομέα των ακτινοδιαγνωστικών έβγαλαν μαχαίρια γιατροί, τεχνικοί και ιδιοκτήτες ακτινοδιαγνωστικών κέντρων. Στον τομέα των κλινικών εργαστηρίων ο καβγάς επικεντρώνεται στο ποιος μπορεί να διευθύνει και ποιος όχι, με τους εμπλεκόμενους επίσης να καταθέτουν υπομνήματα εκφράζοντας ο καθένας τις δικές του διαφορετικές θέσεις.

Το παρασκήνιο για το νομοσχέδιο που ρυθμίζει τη λειτουργία των κέντρων αποκατάστασης συνεχίζεται, αφού οι αποφάσεις της Βουλής έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μερίδας των εμπλεκομένων και την ίδια ώρα διαφωνίες έχουν προκύψει και σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις στην Κύπρο.

Και έπεται και συνέχεια. Την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας η συζήτηση του νομοσχεδίου που προβλέπει για τη λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών, με τις διαφωνίες μεταξύ εμπλεκομένων να είναι ήδη γνωστές και τις θέσεις των κομμάτων να είναι επίσης, προς το παρόν, ασαφείς.

Η συζήτηση στην επιτροπή Υγείας, «πραγματικά διεξάγεται μετ’΄εμποδίων και προσπαθούμε να φέρουμε κοντά τις διάφορες αντιμαχόμενες πλευρές ώστε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τα νομοσχέδια στην Ολομέλεια για ψήφιση», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, Ευθύμιος Δίπλαρος, ενώ ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός, διαμηνύει ότι «όλοι πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων», τονίζοντας πως «δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουν κάποτε όλοι με όλα».

«Από την ημέρα που ανέλαβα καθήκοντα, προώθησα στη Βουλή μεγάλο αριθμό νομοσχεδίων που αφορούν κρίσιμες πτυχές του τομέα της Υγείας. Με εξαίρεση το νομοσχέδιο των πανεπιστημιακών κλινικών, το οποίο βρίσκεται στη Βουλή αλλά δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η συζήτησή του, ορισμένα νομοσχέδια βρίσκονται ήδη στην Ολομέλεια για ψήφιση, ενώ για τα υπόλοιπα έχει ξεκινήσει η κοινοβουλευτική τους συζήτηση», ανέφερε στον «Φ» ο Μιχάλης Δαμιανός.

«Γενικότερα, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι ορθό να παραμένουν μετέωρες σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις επειδή υπάρχουν επιμέρους διαφωνίες. Διαφωνίες θα υπάρχουν πάντοτε· αυτό όμως δεν πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη στην πρόοδο», τόνισε και καταλήγοντας είπε: «Ο καθένας μας οφείλει να επιτελεί το έργο του με υπευθυνότητα και συνεργατικό πνεύμα, για το καλό του τομέα της Υγείας και, πρωτίστως, των ασθενών».

«Αυτό που διαπιστώνουμε το τελευταίο διάστημα», είπε ο πρόεδρος της επιτροπής Υγείας, «είναι πραγματικά πολύ έντονο και σίγουρα δεν μπορούμε παρά να κάνουμε ότι είναι δυνατό για να ψηφιστούν σύντομα όλες οι νομοθεσίες που χρειάζεται ο τομέας της Υγείας για να λειτουργήσει σωστά. Το μήνυμά μας είναι επίσης καθαρό: Θα καταβάλουμε προσπάθεια μέσω συναντήσεων με τους διάφορους φορείς να βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις. Η απόφασή μας είναι όμως να προχωρήσουμε τα νομοσχέδια διότι κάποια πράγματα δεν είναι δυνατό να βρίσκονται συνεχώς και για χρόνια σε εκκρεμότητα».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα βουλευτές, μέλη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής είχαν κάνει λόγο για «εμμονές» οι οποίες διακατέχουν εμπλεκόμενους στον χώρο της Υγείας αλλά και για πιέσεις οι οποίες δυσκολεύουν το έργο της Βουλής.