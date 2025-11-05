Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη πρόταση του Υπουργείου Υγείας που αφορά τη βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης, διαμονής και διατροφής ασθενών και των συνοδών τους, οι οποίοι μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία που δεν προσφέρεται στον δημόσιο τομέα.

«Με τη σημερινή απόφαση διευκολύνονται σημαντικά οι ασθενείς και μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για την εξέταση και αποζημίωση των αιτήσεων», δήλωσε, μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός.

Εξήγησε ότι απλοποιείται η διαδικασία υποβολής οικονομικών στοιχείων, αφού πλέον θα απαιτείται μόνο η τελευταία φορολογική δήλωση ή βεβαίωση εισοδημάτων.

Επίση,ς καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης τριών προσφορών για αεροπορικά εισιτήρια, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ασθενών, ιδιαίτερα σε επείγοντα περιστατικά. Το Υπουργείο θα καλύπτει το κόστος του εισιτηρίου οικονομικής θέσης, στη βάση των σχετικών αποδείξεων.

Είπε ακόμα ότι, σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υποβάλλονται αποδείξεις διαμονής, θα καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 18% του συνολικού επιδόματος συντήρησης εξωτερικού.

Οι νέες ρυθμίσεις θα ισχύουν για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την ημερομηνία της σημερινής απόφασης και δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ.

«Με αυτή την απόφαση, το Υπουργείο Υγείας κάνει ακόμη ένα βήμα για να στηρίξει με πιο ανθρώπινο και πρακτικό τρόπο τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και προσφέροντας πιο γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση», κατέληξε ο Υπουργός.

ΚΥΠΕ