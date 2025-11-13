Γρίπη και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), ο οποίος χτυπά περισσότερο τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους έκαναν ήδη την εμφάνισή τους στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC) να τονίζει στην τελευταία αναφορά του ότι ήδη από την περασμένη εβδομάδα ο αριθμός των περιστατικών άρχισε να παρουσιάζει σταδιακή αλλά σταθερή αύξηση.

Στην Κύπρο, οι προσωπικοί γιατροί δεν έχουν ακόμα αρχίσει να καταγράφουν αυξημένο αριθμό περιστατικών, ωστόσο όπως επισημαίνουν, συνήθως οι εποχιακές λοιμώξεις κάνουν την εμφάνισή τους στον πληθυσμό μας μια ή δύο εβδομάδες αργότερα, από ότι στις πιο βόρειες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με το ECDC, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός παρουσιάζει αύξηση της κυκλοφορίας του, κυρίως σε παιδιά κάτω των πέντε ετών. Τα ποσοστά θετικότητας στα δείγματα ανέρχονται σε 6 – 8%, ενώ η εποχιακή δραστηριότητα έχει ήδη ξεκινήσει σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.

Το ECDC προβλέπει ότι η κορύφωση της δραστηριότητας θα σημειωθεί τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου.

Η δραστηριότητα της γρίπης, την περασμένη εβδομάδα, παρουσίαζε ποσοστά θετικότητας, κάτω από 10%, ωστόσο καταγράφεται σταδιακή αύξηση των θετικών δειγμάτων, κυρίως σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

Οι περισσότερες αναφορές προέρχονται από χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης, ενώ οι νοσηλείες λόγω γρίπης παραμένουν, προς το παρόν, σε χαμηλά επίπεδα.

Σε ό,τι αφορά τον COVID-19, το ECDC επισημαίνει ότι η κυκλοφορία του παραμένει εκτεταμένη αλλά μειώνεται σταθερά σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.

«Οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες εξακολουθούν να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης, με το ECDC να συνιστά ενίσχυση του εμβολιασμού ενόψει του χειμώνα».

Το ECDC, στη σχετική αναφορά του, τονίζει τη σημασία «της συνεχούς επιτήρησης, ειδικά για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανής έξαρσης».

Υπενθυμίζεται ότι στην Κύπρο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εμβολιασμών, τόσο για τη γρίπη και τον COVID-19, όσο και για τον RSV.

Οι εμβολιασμοί γίνονται από τους προσωπικούς γιατρούς ενηλίκων και παίδων αλλά και στα κέντρα εμβολιασμού που λειτουργούν από το υπουργείο Υγείας σε όλες τις πόλεις.