Πήραν οδηγίες για τη χορήγηση του προληπτικού φαρμάκου για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, γνωστό ως RSV, οι παιδίατροι του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Πρόκειται για το μονοκλωνικό αντίσωμα Beyfortus, του οποίου η διάθεση στα ιατρεία των παιδιάτρων έχει ήδη αρχίσει.

Το BEYFORTUS (δραστική ουσία νιρσεβιμάμπη, nirsevimab) είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα μακράς δράσης, ειδικά σχεδιασμένο για την πρόληψη σοβαρών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος που προκαλούνται από τον Αναπνευστικό Συγκυτιακό Ιό (RSV). Ο RSV είναι ένας από τους συχνότερους ιούς που προκαλούν βρογχιολίτιδα και πνευμονία στα βρέφη και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, κυρίως στους πρώτους μήνες ζωής.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την περσινή χρονιά μάλιστα, είχε καταγραφεί μεγάλος αριθμός περιστατικών, ενώ αρκετά παιδιά, των μικρότερων κυρίως ηλικιών, εισήχθησαν για νοσηλεία λόγω σοβαρών συμπτωμάτων.

Σε αντίθεση με τα εμβόλια, το BEYFORTUS δεν διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα για να παράγει αντισώματα, αλλά προσφέρει έτοιμη παθητική ανοσία, δηλαδή χορηγεί απευθείας αντισώματα που εξουδετερώνουν τον ιό RSV.

Χορηγείται σε μια δόση η οποία παρέχει προστασία που διαρκεί για ολόκληρη την εποχή του ιού, δηλαδή περίπου πέντε έως έξι μήνες.

Το φάρμακο χορηγείται ενδομυϊκά σε νεογνά και βρέφη, καθώς και σε πρόωρα ή ευπαθή παιδιά, ενώ έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά (έως και 80%) τον κίνδυνο νοσηλείας λόγω λοίμωξης από RSV.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, για το Μονοκλωνικό Αντίσωμα έναντι του RSV, έχει ετοιμαστεί πρωτόκολλο χορήγησης και προτεραιότητα δίνεται στα νεογνά που γεννιούνται μεταξύ Οκτωβρίου – Μαρτίου, τα βρέφη μικρότερα 8 μηνών που διανύουν τον πρώτο τους χειμώνα και τα βρέφη και παιδιά 8 – 24 μηνών που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο.

Στο μεταξύ από χθες είναι διαθέσιμα στα ιδιωτικά φαρμακεία τα εμβόλια κατά της γρίπης για τους πολίτες που δεν ανήκουν στις ομάδες δικαιούχων δωρεάν εμβολιασμού. Οι πολίτες μπορούν να αγοράσουν τα εμβόλια από το φαρμακείο της γειτονιάς τους και να απευθυνθούν στον γιατρό τους για χορήγηση.