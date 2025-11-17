Η τέως Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στελλα Κυριακιδου έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στο παγκόσμιο δίκτυο Champions of Women’s Health στο πλαίσιο της Διεθνούς Συμμαχίας για την Υγεία των Γυναικών (Global Alliance for Women’s Health ).

Στο νέο της ρόλο, η κ. Κυριακίδου θα συμβάλει στην ενίσχυση των παγκόσμιων προσπαθειών για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που αφορούν την υγεία των γυναικών, στην προώθηση πολιτικών βασισμένων σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα και στη συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

«Η υγεία των γυναικών δεν αποτελεί απλώς ζήτημα δικαιοσύνης· είναι επένδυση στο μέλλον των κοινωνιών μας. Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχω σε αυτή τη διεθνή πρωτοβουλία, που τοποθετεί τις γυναίκες στο επίκεντρο της παγκόσμιας ατζέντας για την υγεία», δήλωσε η Στέλλα Κυριακίδου.

Η Διεθνής Συμμαχία για την Υγεία των Γυναικών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ φέρνει κοντά κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών πολιτικών και την προώθηση καινοτόμων λύσεων που ενισχύουν την υγεία και την ευημερία των γυναικών παγκοσμίως.

Η συμμετοχή της κ. Κυριακίδου ενισχύει περαιτέρω την ευρωπαϊκή παρουσία και συμβολή στις παγκόσμιες προσπάθειες για μία πιο δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και ουσιαστικά προοδευτική προσέγγιση στην υγεία των γυναικών