Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχονται τα κρατικά νοσοκομεία καθώς η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) ανακοίνωσε ότι έχει λάβει εντολή από τα μέλη της για να προχωρήσει άμεσα στη λήψη απεργιακών μέτρων, μη αποκλειομένων των απεργιακών, σε όλες τις δομές του ΟΚΥπΥ.

Οι γενικές συνελεύσεις των μελών εξουσιοδότησαν ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργοποιήσει ακόμη και παύση εργασιών, στέλνοντας, όπως τονίζει η συντεχνία, ένα «σαφές και ηχηρό μήνυμα» πως «η κατάσταση έχει φτάσει στα όριά της».

Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΝΟ, τα δημόσια νοσηλευτήρια, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων και οι εξειδικευμένες μονάδες βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με πιέσεις που υπερβαίνουν τις αντοχές του προσωπικού, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες τόσο για τους επαγγελματίες υγείας όσο και για τους ασθενείς.

Η συντεχνία καλεί τον ΟΚΥπΥ και όλους τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν σε ουσιαστικές λύσεις χωρίς άλλη καθυστέρηση. «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι», αναφέρει, υπογραμμίζοντας πως η μεγάλη συμμετοχή των νοσηλευτών στις Γενικές Συνελεύσεις επιβεβαίωσε το βάθος της συσσωρευμένης αγανάκτησης και την αποφασιστικότητα του κλάδου να απαιτήσει άμεσα αλλαγές.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η χρόνια υποστελέχωση, την οποία η ΠΑΣΥΝΟ χαρακτηρίζει «πρωταρχικό και αδιαπραγμάτευτο ζήτημα». Όπως σημειώνει, το πρόβλημα όχι μόνο παραμένει άλυτο, αλλά επιβαρύνει συνεχώς το προσωπικό, διαμορφώνοντας συνθήκες που απειλούν ευθέως την ασφάλεια των ασθενών.

Η κρίση, σύμφωνα με τη συντεχνία, δεν περιορίζεται στα Γενικά Νοσοκομεία αλλά επεκτείνεται σε όλες τις δομές του ΟΚΥπΥ:

Υπηρεσία Ασθενοφόρων: Το προσωπικό εργάζεται υπό αφόρητη πίεση λόγω των σοβαρών ελλείψεων, γεγονός που πλήττει την έγκαιρη και ασφαλή ανταπόκριση στα επείγοντα περιστατικά.

Το προσωπικό εργάζεται υπό αφόρητη πίεση λόγω των σοβαρών ελλείψεων, γεγονός που πλήττει την έγκαιρη και ασφαλή ανταπόκριση στα επείγοντα περιστατικά. Εξειδικευμένες μονάδες, όπως το Νοσοκομείο Αθαλάσσας: Η αδράνεια του ΟΚΥπΥ και η αδυναμία εξασφάλισης επαρκούς στελέχωσης συνιστούν, σύμφωνα με την ΠΑΣΥΝΟ, μια κρίση διαχείρισης που δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς άμεσες παρεμβάσεις.

Κλείνοντας, η συντεχνία προειδοποιεί ότι «όλες οι δομές βρίσκονται αντιμέτωπες με πιέσεις που ξεπερνούν τις αντοχές του προσωπικού», ενώ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας «απειλείται σοβαρά» αν δεν υπάρξει άμεση δράση.