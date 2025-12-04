Πλήρωνε δύο φορές για την ίδια βιοψία ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, αφού πέραν από την αποζημίωση που κατέβαλλε στα νοσηλευτήρια που εξυπηρετούσαν τους ασθενείς, αποζημίωνε στη συνέχεια και τα εργαστήρια που διενεργούσαν τις ιστοπαθολογικές εξετάσεις.

Αποτέλεσμα, ο λογαριασμός για τον ΟΑΥ να ανεβαίνει, μέχρι που ο σχετικός έλεγχος οδήγησε σε επιβολή διοικητικών προστίμων σε τέσσερα συνολικά νοσηλευτήρια.

Συγκεκριμένα, και όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», μετά από σχετική διερεύνηση και αφού έγινε έλεγχος σε όλα τα δεδομένα που είχαν καταχωρηθεί στο λογισμικό του ΓεΣΥ από τους συγκεκριμένους παρόχους, εξακριβώθηκε ο τρόπος με τον οποίο ο ΟΑΥ πλήρωνε διπλά για τις ίδιες εξετάσεις και τους ίδιους ασθενείς.

Στην σχετική ανακοίνωση του ΟΑΥ αναφέρεται ότι: διαπιστώθηκε «υποβολή εξωνοσοκομειακών απαιτήσεων για ιστοπαθολογικές διεργασίες αναφορικά με ιστοπαθολογικές βιοψίες που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, το κόστος των οποίων περιλαμβάνεται στην αμοιβή που προκύπτει από τη βαρύτητα του αντίστοιχου DRG και ως εκ τούτου η υποβολή απαίτησης για αυτές, πέραν της απαίτησης του νοσηλευτηρίου, δεν επιτρέπεται».

Στην πράξη, η διενέργεια των ιστοπαθολογικών βιοψιών, αποτελεί μέρος της καθορισμένης συνολικής αποζημίωσης των νοσοκομείων για τα συγκεκριμένα περιστατικά. Τα νοσηλευτήρια ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αποζημιώνονται για τις βιοψίες, εξέδιδαν παραπεμπτικά και η εξέταση γινόταν στα εξειδικευμένα εργαστήρια που με τη σειρά τους υπέβαλλαν τις δικές τους απαιτήσεις για αποζημίωση στον Οργανισμό.

Μετά τη διαπίστωση αυτή, ο ΟΑΥ, από τη στιγμή που τα εργαστήρια είχαν διενεργήσει την εξέταση και δικαιολογημένα αποζημιώνονταν, προχώρησε στην επιβολή συνολικού προστίμου στα νοσοκομεία και ταυτόχρονα ανέκτησε και τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ που είχε καταβάλει ως αποζημιώσεις στα νοσηλευτήρια για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Τον περασμένο μήνα ωστόσο, διοικητικό πρόστιμο €15. 000 επεβλήθη και σε πέμπτο νοσοκομείο του ΓεΣΥ, το οποίο καταχωρούσε στο λογισμικό εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες ως ενδονοσοκομειακές, αυξάνοντας έτσι την αποζημίωσή του.

Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα πάντα με τις διαπιστώσεις του ΟΑΥ, νοσοκομείο χρησιμοποιούσε κωδικούς που παραπέμπουν σε εξυπηρέτηση ασθενών, οι οποίοι εισάγονται για νοσηλεία ενώ στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε.

«Υποβολή ενδονοσοκομειακών απαιτήσεων για ιατρικές πράξεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο εξωνοσοκομειακών δραστηριοτήτων και για τις οποίες δεν αιτιολογείται ή/και τεκμηριώνεται η κωδικοποίησή τους με το σύστημα DRG».

Με απλά λόγια, οι ασθενείς που θα υποβάλλονταν σε συγκεκριμένη ουρολογική εξέταση, εξυπηρετούνταν μεν εντός νοσηλευτηρίου, χωρίς όμως να είναι απαραίτητη η εισαγωγή τους σε θάλαμο. Δηλαδή, μετέβαιναν στο νοσοκομείο, υποβάλλονταν στην εξέταση και επέστρεφαν στο σπίτι τους.

Το νοσηλευτήριο, ωστόσο, στη συνέχεια καταχωρούσε κωδικούς και ζητούσε από τον ΟΑΥ αποζημίωση που αντιστοιχούσε σε εξυπηρέτηση ασθενούς, ο οποίος βρισκόταν σε νοσηλεία, αυξάνοντας έτσι το ποσό που ο Οργανισμός θα έπρεπε να καταβάλει.