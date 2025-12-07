Ο καρκίνος του στόματος είναι μια σοβαρή νόσος της οποίας η πρόληψη συχνά παραμελείται λόγω περιορισμένης ενημέρωσης. Μπορεί να εμφανιστεί στη στοματική κοιλότητα και στον λαιμό (στοματοφάρυγγα και τράχηλο), με συμπτώματα που δεν είναι πάντα εμφανή στα αρχικά στάδια, όπως αιμορραγίες, πληγές στο στόμα, μούδιασμα στο κάτω χείλος ή στο πηγούνι, καθώς και αλλαγές στη φωνή, αναφέρει ο Δρ Al-Khudari, χειρουργός κεφαλής και τραχήλου στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Rush.

Παρότι ο αριθμός των περιστατικών αυξάνεται σε ηλικίες κάτω των 50 ετών – ακόμη και σε άτομα 20 έως 40 ετών – και πρώην ασθενείς κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν άλλον τύπο καρκίνου, υπάρχουν και θετικά νέα: απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την πρόληψη και, ακόμη κι αν ο καρκίνος διαγνωστεί σε προχωρημένο στάδιο, ορισμένες μορφές του είναι ιάσιμες.

Αποφύγετε το κάπνισμα

Κάθε μορφή καπνού αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνων κεφαλής και τραχήλου. Ο καπνός σε σκόνη ή μασώμενος, που έρχεται σε άμεση επαφή με τη στοματική κοιλότητα, μπορεί να προκαλέσει λευκοπλακία – προκαρκινικές βλάβες σαν λευκές πλάκες. Περιέχει επίσης χημικές ουσίες που βλάπτουν αντικαρκινικά γονίδια.

Περιορίστε το αλκοόλ

Όσο αυξάνεται η κατανάλωση αλκοόλ, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος καρκίνου του στόματος. Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, πάνω από 3,5 ποτά την ημέρα διπλασιάζουν ή τριπλασιάζουν τον κίνδυνο, επιβαρύνοντας την αναπνευστική και ανοσολογική άμυνα του οργανισμού.

Μην παραλείπετε τον οδοντίατρο

Οι οδοντίατροι μπορούν να εντοπίσουν έγκαιρα τυχόν ανησυχητικές αλλοιώσεις και να παραπέμψουν στον κατάλληλο ειδικό. Ο Δρ Al-Khudari υπενθυμίζει επίσης τη σημασία της καθημερινής στοματικής υγιεινής: τακτικό βούρτσισμα και οδοντικό νήμα.

Εμβολιαστείτε κατά του HPV

Ο ιός HPV αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για ορισμένους στοματοφαρυγγικούς καρκίνους, ιδιαίτερα στο πίσω μέρος του στόματος, κυρίως σε άνδρες γύρω στα 50. Τα συμπτώματα είναι συχνά ήπια, όπως ένα μόνιμο οίδημα στον λαιμό.

Το εμβόλιο κατά του HPV, που συνιστάται πριν την έναρξη της σεξουαλικής ζωής, προστατεύει από τα πιο επικίνδυνα στελέχη του ιού και μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου.

Προστατέψτε τα χείλη από τον ήλιο

Ο καρκίνος των χειλιών σχετίζεται με τη UV ακτινοβολία. Όσοι εκτίθενται συχνά στον ήλιο πρέπει να αποφεύγουν τις ώρες αιχμής (10:00–14:00), να χρησιμοποιούν αντηλιακό βάλσαμο χειλιών και να το ανανεώνουν μετά το φαγητό ή το ποτό. Ένα καπέλο που σκιάζει καλά το πρόσωπο προσφέρει επιπλέον προστασία.

