Τελεσίγραφο στους εργοθεραπευτές μέχρι τις 9 Ιανουαρίου έδωσε το υπουργείο Υγείας, επιχειρώντας να βάλει τέλος στο σίριαλ της ένταξης τους στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Την ίδια ώρα, οι οργανωμένοι ασθενείς ανεβάζουν τους τόνους και στέλνουν αυστηρό μήνυμα τόσο προς τη συγκεκριμένη ομάδα επαγγελματιών, όσο και στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, καλώντας τους «να σκεφτούν τους Κύπριους ασθενείς και τα παιδιά που χρειάζονται υπηρεσίες αλλά δεν μπορούν να τις εξασφαλίσουν μέσω του ΓεΣΥ, λόγω των μεταξύ τους διαφωνιών και τις αδυναμίας τους να πετύχουν μια συμφωνία εδώ και έξι χρόνια». Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου έστρεψε το βλέμμα και προς τον νέο υπουργό Υγείας εκφράζοντας την ελπίδα, «να συνεχίσει από εκεί που έμεινε ο προκάτοχός του και να μην αρχίσει από την αρχή την προσπάθεια».

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Υγείας απέστειλε επιστολή στον επαγγελματικό σύνδεσμο των εργοθεραπευτών, επισημαίνοντας ότι από τον περασμένο Μάιο αναμένει τις προτάσεις του για ένταξη των μελών του στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην επιστολή, από τον Αύγουστο μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου έχουν αποσταλθεί τέσσερις υπενθυμίσεις χωρίς μέχρι αυτήν τη στιγμή να δοθεί κάποια απάντηση.

Από πλευράς της, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, η οποία συνεδρίασε ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα, επίσης έλαβε τις αποφάσεις της με τον πρόεδρό της, Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, να δηλώνει στον «Φ» ότι «επιτέλους και οι επαγγελματίες και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας πρέπει να βρουν ένα τρόπο να καταλήξουν σε συμφωνία. Δεν γίνεται έξι χρόνια μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ και ενώ η εργοθεραπεία προσφέρεται, στα χαρτιά, μέσω του Συστήματος, ολόκληρες οικογένειες να ταλαιπωρούνται, γονείς να πληρώνουν από την τσέπη τους για να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται τα παιδιά τους και ενήλικες να είναι αναγκασμένοι να απευθύνονται μόνο στα δημόσια νοσοκομεία στα οποία οι εργοθεραπευτές, δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να τους εξυπηρετήσουν».

Η επιστολή του υπουργείου Υγείας (την οποία υπογράφει ο τέως υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός), στάλθηκε στη διοικούσα επιτροπή του συνδέσμου των εργοθεραπευτών στις 5 Δεκεμβρίου και σε αυτήν αναφέρεται: «Σε συνέχεια της συνάντησής μας στις 6/5/2025, κατά την οποία σας είχα καλέσει να υποβάλετε γραπτώς τις θέσεις και προτάσεις σας σχετικά με την ολοκληρωτική ένταξη των υπηρεσιών εργοθεραπείας στο Γενικό Σύστημα Υγείας εντός ενός μηνός, καθώς και των επιστολών μας ημερομηνίας 6/8/2025, 29/9/2025, 30/9/2025 και 11/11/2025, παρακαλώ όπως μας αποστείλετε τις θέσεις σας επί του θέματος μέχρι τις 9/1/2026». Επιπλέον, αναφερόταν στην επιστολή, «σας προσκαλώ να παρευρεθείτε, μαζί με εκπροσώπους του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 13/01/2026, ώρα 12:00, στον 9ο όροφο του υπουργείου Υγείας, για συζήτηση των προτάσεών σας. Η παρουσία σας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την προώθηση των σχετικών διαδικασιών και τη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων».

Η αλλαγή υπουργού Υγείας, έχει, προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στην ΟΣΑΚ, με τον κ. Παπαδόπουλο να εκφράζει την ελπίδα «ο νέος Υπουργός να συνεχίσει από εκεί που έμεινε ο Μιχάλης Δαμιανός, διότι το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά αρκετές χιλιάδες πολίτες, μεταξύ των οποίων παρά πολλά παιδιά και η κατάσταση δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει».

Στο περίμενε ο ΟΑΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», βρίσκεται σε στάση αναμονής καθώς, μετά την παρέμβαση του υπουργείου Υγείας την περασμένη άνοιξη, περιμένει την κατάθεση της πρότασης των εργοθεραπευτών προκειμένου να επανέλθει στον διάλογο με το παρασκήνιο να φέρει τον Οργανισμό έτοιμο να βάλει νερό στο κρασί του προκειμένου να ενταχθούν οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες στο ΓεΣΥ. Στην τελευταία δημόσια τοποθέτηση του, στο τέλος περασμένου Οκτωβρίου, ο ΟΑΥ παρέπεμψε στις μέχρι σήμερα συναντήσεις και διαπραγματεύσεις με τον σύνδεσμο των εργοθεραπευτών αλλά και στις κατά καιρούς προτάσεις του, οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές από τους επαγγελματίες. Ενημέρωσε, παράλληλα, ότι επεξεργάζεται επιπρόσθετες επιλογές για τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών εργοθεραπείας στο ΓεΣΥ.

«Οικογένειες ταλαιπωρούνται και πολίτες πληρώνουν από την τσέπη τους»

Υπενθυμίζεται ότι εξαιτίας της μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΟΑΥ και εργοθεραπευτών, ενταγμένοι στο Γενικό Σύστημα Υγείας είναι μόνο οι επαγγελματίες που εργάζονται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. «Πέραν του ότι ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός σε σχέση με τις ανάγκες, το ωράριο εργασίας τους προκαλεί προβλήματα, κυρίως για τα παιδιά τα οποία εκείνες τις ώρες βρίσκονται στα σχολεία τους», εξήγησε ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ. Αυτό, είπε, «έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς να υποχρεώνονται, είτε έχουν την οικονομική δυνατότητα, είτε όχι, να πληρώνουν από την τσέπη τους ιδιωτικά για να εξασφαλίζουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται τα παιδιά τους εκτός ΓεΣΥ από τους ιδιώτες εργοθεραπευτές».

Το πρόβλημα, πρόσθεσε ο κ. Παπαδόπουλος, «επεκτείνεται και στους ενήλικες. Σκεφτείτε πόσοι ενήλικες, χρειάζονται υπηρεσίες εργοθεραπευτών και είναι υποχρεωμένοι να απευθύνονται όλοι στον δημόσιο τομέα για να τις εξασφαλίσουν. Δεν μπορούν όλοι να εξυπηρετούνται εντός του ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας σίγουρα και, ταυτόχρονα, δεν μπορούν όλοι να πληρώνουν από την τσέπη τους, αρκετοί από τη σύνταξη τους για να εξασφαλίσουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες εκτός ΓεΣΥ».

«Είναι απαράδεκτο», είπε ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, «να υπάρχει ο προϋπολογισμός για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες στο ΓεΣΥ, να προσφέρεται η εργοθεραπεία από το ΓεΣΥ, να έχουμε ικανοποιητικό αριθμό επαγγελματιών στην Κύπρο, αλλά οι πολίτες να πληρώνουν από την τσέπη τους ή να ταλαιπωρούνται επειδή οι δύο πλευρές, ΟΑΥ και σύνδεσμος, δεν έχουν καταφέρει εδώ και έξι χρόνια να καταλήξουν σε μεταξύ τους συμφωνία».

Ως ΟΣΑΚ, υπενθύμισε, «είχαμε καταβάλει στο παρελθόν μια προσπάθεια να γεφυρώσουμε τις μεταξύ τους διαφορές, αλλά, δυστυχώς, πήραμε μόνο υποσχέσεις. Πλέον, η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο. Οι σύνδεσμοι-μέλη της ΟΣΑΚ που εκπροσωπούν κατηγορίες ασθενών που χρήζουν εξυπηρέτησης από εργοθεραπευτές καθημερινά πιέζουν για την επίλυση του προβλήματος».

Από πλευράς των εργοθεραπευτών, τον Οκτώβριο, με την ευκαιρία της Ημέρας Εργοθεραπείας, είχε γίνει αναφορά σε 100.000 πολίτες, παιδιά και ενήλικες, οι οποίοι χρειάζονται εργοθεραπεία. Για αυτό τον λόγο άλλωστε και οι επαγγελματίες ζητούν από τον ΟΑΥ τον καταρτισμό πλάνου που να ανταποκρίνεται, όπως υποστηρίζουν, στις πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων του ΓεΣΥ.