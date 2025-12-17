Να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους εντός μίας εβδομάδας ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με το ζήτημα της υποστελέχωσης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ενώ θα υπάρξει ξανά συνάντηση σε ένα μήνα, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, ο κ. Χαραλαμπίδης, είχε την Τετάρτη την πρώτη του συνάντηση με τα εμπλεκόμενα μέρη, για να ακούσει τις απόψεις τους, και ζήτησε να του καταθέσουν σε μία εβδομάδα τις δικές τους εισηγήσεις για το πως μπορεί να επιλυθεί το ζήτημα της έλλειψης νοσηλευτών.

Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι, σε 30 μέρες, αφού ληφθούν οι απόψεις από όλους και αξιολογηθούν, θα γίνει νέα συνάντηση για να συζητηθεί κατά πόσο μπορούν να εξευρεθούν βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις.

ΚΥΠΕ