Μάχη με τα ανθεκτικά μικρόβια και την υπερκατανάλωση αντιβιοτικών δίνει η Κύπρος με το υπουργείο Υγείας να θέτει σε εφαρμογή μέτρα και δράσεις που επηρεάζουν νοσηλευτήρια και επαγγελματίες Υγείας. Την ίδια ώρα, από πλευράς φαρμακοποιών, τίθεται θέμα παρακολούθησης της υπερασυνταγογράφησης αντιβιοτικών, που οδηγεί στην ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής, από τους γιατρούς στην Κύπρο και ζητούν την επέκταση του προγράμματος που σήμερα ανακοινώθηκε στη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη του υπουργείου Υγείας στόχο είχε την παρουσίαση των δράσεων που έχουν αποφασιστεί και στοχεύουν στον απεγκλωβισμό της Κύπρου από το τεράστιο ποσοστό ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων που σήμερα παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με την υψηλότερη κατανάλωση αντιβιοτικών, τα υψηλότερα ποσοστά μικροβιακής αντοχής και τον υψηλότερο επιπολασμό νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Σε διεθνές επίπεδο, 4,3 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας της μικροβιακής αντοχής με το 20% των λοιμώξεων να θεωρείται ότι θα μπορούσε να προληφθεί.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, μετά και από πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όλα τα νοσοκομεία της Κύπρου, δημόσια και ιδιωτικά πρέπει να διαθέτουν τη δική τους επιτροπή ελέγχου λοιμώξεων αλλά και τη δική τους ομάδα επιμελητείας αντιβιοτικών. Παράλληλα θα καταθέσουν κάθε χρόνο έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τις δράσεις και τους στόχους τους σε σχέση με την πρόληψη της μικροβιακής αντοχής και τη μείωση της κατανάλωσης αντιβιοτικών.

Το υπουργείο Υγείας, από πλευράς του, θέτει σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής όλων των δεδομένων που αφορούν λοιμώξεις αλλά και κατανάλωση αντιβιοτικών με στόχο την συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης και την λήψη αποφάσεων ή επιπρόσθετων μέτρων εκεί και όπου θα κρίνεται απαραίτητο.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που θα καταβληθεί μέσω και των δράσεων που περιλαμβάνονται σε εθνική στρατηγική, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικά σεμινάρια για επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτές. Εξήντα νοσηλευτές, όπως αναφέρθηκε στη διάσκεψη έχουν ήδη αποκτήσει τα απαραίτητα προσόντα ώστε να συμμετέχουν στις ενδονοσοκομειακές επιτροπές και ομάδες.

Στη διάρκεια της διάσκεψης η τέως πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου Ελένη Ισσέγιεκ τόνισε την ανάγκη για επιτήρηση και της υπερσυνταγογράφησης αντιβιοτικών, όπως ανέφερε, η οποία παρατηρείται στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι σε επόμενο στάδιο θα ήταν καλύτερα τα προγράμματα που αρχίζουν να εφαρμόζονται να επεκταθούν και στον τομέα αυτό.

«Η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών», τόνισε, «παρατηρείται και πρέπει να επιτηρείται και στην κοινότητα και όχι μόνο στα νοσοκομεία».

Από πλευράς Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας η ανώτερη λειτουργός Μόνικα Κυριάκου υπέδειξε ότι ο ΟΑΥ, ήδη εφαρμόζει σχετικό πρόγραμμα παρακολούθησης, με ερωτηματολόγια τα οποία οι γιατροί καλούνται να συμπληρώσουν κατά τη διάρκεια της συνταγογράφησης αντιβιοτικών.