Όλοι οι ιοί του χειμώνα κυκλοφορούν ήδη και άρχισαν να «χτυπούν» αδιακρίτως άτομα όλων των ηλικιών. Η Κύπρος δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί από την υπόλοιπη Ευρώπη και οι γιατροί κάνουν ήδη αυστηρές συστάσεις, τονίζοντας ότι οι εορταστικές ημέρες που ακολουθούν, σίγουρα θα οδηγήσουν σε αυξημένη μετάδοση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ανθρώπους που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και κινδυνεύουν με σοβαρά συμπτώματα ή ακόμα και θάνατο.

Όλοι οι ιοί που προκαλούν το κρυολόγημα, η γρίπη Α, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) αλλά και ο κορωνοϊός μεταδίδονται μεταξύ των πολιτών με τα νοσοκομεία να καταγράφουν μικρή αλλά σταδιακή αύξηση των νέων εισαγωγών στους παθολογικούς και πνευμονολογικούς θαλάμους.

Όπως και στον υπόλοιπο πλανήτη, αναπόφευκτη είναι και για την Κύπρο η εμφάνιση του υποστελέχους «Κ» της γρίπης Α, που όπως φαίνεται έχει καταλάβει τις τελευταίες εβδομάδες την υπόλοιπη Ευρώπη. Σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία αναφορά του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), «η γρίπη τύπου Α είναι κυρίαρχη σε όλες τις χώρες, με τον υπότυπο A(H3N2), που αντιστοιχεί στο υποστέλεχος «Κ», να οδηγεί την αυξητική τάση τις τελευταίες εβδομάδες».

Η κυκλοφορία είναι υψηλότερη στα παιδιά ηλικίας 5–14 ετών ενώ σε ορισμένες χώρες παρατηρείται αύξηση των νοσηλειών, που επηρεάζει όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά κυρίως τους ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω.

Ανεξαρτήτως βεβαίως του υποστελέχους αυτού, η γρίπη καθίσταται επικίνδυνη κυρίως για ηλικιωμένους και υπερήλικες αλλά και για χρόνιους ασθενείς με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η εποχική γρίπη συνδέεται με εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σύμφωνα με το ECDC, γύρω στις 40.000 άνθρωποι πεθαίνουν από επιδείνωση εξαιτίας της γρίπης, των άλλων σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Σε εθνικό επίπεδο, στα νοσοκομεία, όπως ανέφερε στον «Φ» ο εκπρόσωπος τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Χαράλαμπος Χαριλάου, «αρχίσαμε να βλέπουμε κάποια αύξηση στις εισαγωγές λόγω των εποχιακών λοιμώξεων. Πρόκειται για ηλικιωμένα κυρίως άτομα και άτομα με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτές τις μέρες διανύουμε μια φάση έξαρσης ωστόσο όλοι γνωρίζουμε ότι στην Κύπρο έχουμε περισσότερη μετάδοση και κατ’ επέκταση περισσότερες εισαγωγές από τα μέσα της εορταστικής περιόδου και μετά».

Στις ημέρες των γιορτών και τις αναμενόμενες συναθροίσεις στρέφουν την προσοχή τους και οι γιατροί με την πρόεδρο της επιστημονικής εταιρείας προσωπικών ιατρών Μαίρη Αβρααμίδου να τονίζει μιλώντας στον «Φ» ότι «η πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας είναι η καλύτερη μέθοδος για να αποτρέπουμε, στο πλαίσιο του δυνατού, τη μετάδοση αυτών των ιών».

Την τελευταία εβδομάδα προσωπικοί γιατροί ενηλίκων και παιδίατροι δέχονται ασθενείς ή τηλεφωνήματα από δικαιούχους τους που παρουσιάζουν σχετικά συμπτώματα.

Κοινή διαπίστωση τους, η σταδιακή αύξηση των περιστατικών γρίπης, η σχετικά αυξημένη δραστηριότητα του κορωνοϊού, ο εντοπισμός άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού αλλά και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού.

Όπως επεσήμανε ωστόσο μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος της παιδιατρικής εταιρείας Κύπρου Μιχάλης Αναστασιάδης, «ευτυχώς φέτος, προς το παρόν, βλέπουμε σχετικά μειωμένο αριθμό περιστατικών RSV, σε σχέση με την περσινή χρονιά, οπόταν και είχαμε πολύ αυξημένη μετάδοση». Απέδωσε μάλιστα τη χαμηλή αυτή δραστηριότητα στην προσπάθεια που καταβλήθηκε φέτος με τη χορήγηση σε άτομα που περιλαμβάνονται στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, και στα παιδιά, του μονοκλωνικού αντισώματος και των εμβολίων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα πάντα με το ECDC, «η κυκλοφορία του RSV αυξάνεται αργά. Συνολικά, η κυκλοφορία παραμένει χαμηλότερη από ό,τι παρατηρήθηκε την ίδια περίοδο τις προηγούμενες τέσσερις περιόδους. Τα νοσοκομειακά δεδομένα δείχνουν αύξηση των εισαγωγών που σχετίζονται με RSV σε λίγες χώρες, κυρίως μεταξύ παιδιών κάτω των πέντε ετών».

Οι γιατροί προειδοποιούν για αυξημένη μετάδοση τον χειμώνα

>Τήρηση μέτρων προστασίας σε οικογενειακές συναθροίσεις, και προστασία των ευάλωτων ομάδων

Καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα αλλά κυρίως κατά την γιορτινή περίοδο, οπόταν οι συναθροίσεις, οι συναντήσεις και η στενή επαφή μεταξύ των πολιτών είναι αυξημένη, πρέπει, όπως τονίζουν οι γιατροί «να τηρούμε όλοι τα σωστά μέτρα προστασίας. Ο καθένας ατομικά και όλοι συλλογικά, ιδιαίτερα τις ημέρες που βρισκόμαστε όλοι μαζί σε κάποιο οικογενειακό γεύμα ή δείπνο».

Βασική αρχή, τονίζουν, «όταν έχουμε συμπτώματα περιοριζόμαστε και αποφεύγουμε την επαφή με άλλα άτομα και κυρίως με άτομο που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

> Η μετάδοση παρατηρείται αυξημένη μεταξύ των ατόμων που ζουν στο ίδιο σπίτι για αυτό όταν ένα μέλος της οικογένειας παρουσιάζει συμπτώματα πρέπει να αποφεύγει τη στενή επαφή με τα άλλα άτομα μέσα στο σπίτι.

> Η χρήση μάσκας μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως μέτρο προστασίας.

> Πλένουμε συχνά τα χέρια μας με νερό και σαπούνι.

> Αερίζουμε καλά και συχνά τους χώρους του σπιτιού μας.

> Κρατάμε κάποια απόσταση όταν αυτό είναι δυνατό, ειδικά από άτομα με συμπτώματα ή ευάλωτους (π.χ. ηλικιωμένους, ανοσοκατεσταλμένους).

Αν είναι διαθέσιμα, στο σπίτι τεστ ταχείας ανίχνευσης μπορούν να βοηθήσουν στον έγκαιρο περιορισμό του ατόμου που νοσεί.

Ο εμβολιασμός, υπενθυμίζουν οι ειδικοί, «είναι ο καλύτερος τρόπος πρόληψης. Ακόμα και τώρα, δεν είναι αργά. Εμβόλια υπάρχουν διαθέσιμα και κυρίως οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες μπορούν να εμβολιαστούν.

Οι συστάσεις των γιατρών

Οι γιατροί επεκτείνουν τις συστάσεις τους και δίνουν τις συμβουλές τους για προστασία και για ζητήματα πέραν των εποχιακών λοιμώξεων, υπενθυμίζοντας ότι το δεκαπενθήμερο που ακολουθεί «είναι για να ζήσουμε όλοι όμορφες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους μας».

«Να προσέχουμε τι θα φάμε και πόσο θα φάμε», τόνισε ο κ. Αναστασιάδης υπενθυμίζοντας ότι «η υπερφαγία είναι ένα φαινόμενο που συχνά βλέπουμε τις ημέρες των γιορτών και είναι ένα φαινόμενο που σε κάποιες περιπτώσεις οδηγεί ανθρώπους στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών. Μπορούμε να απολαύσουμε όλα όσα βλέπουμε στο γιορτινό τραπέζι, όπως και τα διάφορα γλυκά και άλλα εδέσματα με μέτρο. Η υπερβολική κατανάλωση τους άλλωστε, προκαλεί δυσφορία η οποία μας χαλά, μεταξύ άλλων, τη διάθεση».

«Προσοχή στο αλκοόλ. Κυρίως τα άτομα που θα οδηγήσουν. Αλκοόλ και τιμόνι είναι επικίνδυνος συνδυασμός. Οι νέοι μας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και όλοι γενικά πρέπει να κάνουμε κανόνα ζωής την αποφυγή της οδήγησης μετά την κατανάλωση αλκοόλ».