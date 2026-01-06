Η Neuralink, η εταιρεία νευροτεχνολογίας του Έλον Μασκ, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει μέσα στο 2026 παραγωγή «μεγάλου όγκου» συσκευών διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μασκ ανέφερε ότι η εταιρεία στοχεύει να αυξήσει την παραγωγή τους και να προχωρήσει σε (σχεδόν) πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία εμφύτευσής τους σε ανθρώπους.

Το εμφύτευμα (γνωστό ως «Telepathy») έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει σε άτομα με σοβαρή παράλυση (μεταξύ άλλων λόγω τραυματισμών του νωτιαίου μυελού) να χειρίζονται ψηφιακά εργαλεία μέσω της σκέψης. Ο πρώτος συμμετέχων στις δοκιμές, ο οποίος έλαβε το εμφύτευμα τον Ιανουάριο του 2024, το χρησιμοποίησε για να μετακινεί τον κέρσορα σε φορητό υπολογιστή, να περιηγείται στο Διαδίκτυο και να αλληλεπιδρά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος στο Business Insider, η τεχνολογία συνέβαλε στην ενίσχυση της αυτονομίας του και στην ευκολότερη καθημερινή επικοινωνία.

Η Neuralink ξεκίνησε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους το 2024, αφού προηγουμένως αντιμετώπισε ζητήματα ασφαλείας που είχε θέσει η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Υπενθυμίζεται ότι η FDA είχε απορρίψει αρχικά αίτημα της εταιρείας το 2022, όπως αναφέρεται στο Reuters. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, 12 άτομα με σοβαρή παράλυση παγκοσμίως είχαν λάβει τα εμφυτεύματα της εταιρείας και τα χρησιμοποιούν για να ελέγχουν ψηφιακά αλλά και φυσικά εργαλεία μέσω της σκέψης.

Neuralink will start high-volume production of brain-computer interface devices and move to a streamlined, almost entirely automated surgical procedure in 2026.



Device threads will go through the dura, without the need to remove it. This is a big deal. https://t.co/nfNmtFHKsp — Elon Musk (@elonmusk) December 31, 2025

