Την προσθήκη του βρεφικού τροφίμου NAN optipro 1 στον κατάλογο των τροφίμων της εταιρείας Nestle που αποσύρονται, λόγω πιθανής παρουσίας cereulide, που παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus cereus, σε ένα από τα συστατικά των προϊόντων της υπό αναφορά εταιρείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας

Πρόκειται για το τρόφιμο NAN optipro 1 σε συσκευασία 800g, με αριθμό παρτίδας 51210346ΑΒ και ημερομηνία διατηρησιμότητας 11/2026.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι ο κατάλογος με τα προϊόντα που έχουν τύχει διανομής στην Κύπρο ανακλήθηκαν εθελοντικά για προληπτικούς λόγους από την παρασκευάστρια εταιρεία Nestle.

Στον αρχικό κατάλογο με τα ανακληθέντα τρόφιμα, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου περιλαμβάνονται τα προϊόντα S-26 GOLD 1 400g (παρτίδα 51550346AE, ημερομηνία διατηρησιμότητας 30/6/2027), NAN EXPERTpro SENSITIVE PLUS 400g (παρτίδα 51250742C1, ημερομηνία διατηρησιμότητας 30/11/2026) και NAN EXPERTpro Lactose Free 400g (παρτίδα 51520346AD, ημερομηνία διατηρησιμότητας 30/6/2027).

Το Υπουργείο Υγείας καλεί εκ νέου τους καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τις εν λόγω παρτίδες των προϊόντων αυτών να μην τα χρησιμοποιήσουν για τη διατροφή των βρεφών τους και να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου τα αγόρασαν.

Προσθέτει ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεχίζουν τη διερεύνηση του περιστατικού και σε περίπτωση που έχουν διανεμηθεί στην κυπριακή αγορά επιπρόσθετα προϊόντα από άλλες εταιρείες, πέραν των επίσημων αντιπροσώπων (παράλληλο εμπόριο), θα εκδοθεί συμπληρωματική / νεότερη ανακοίνωση.

Περαιτέρω καλεί αγοραστές που αγόρασαν μέσω του διαδικτύου από ηλεκτρονικά καταστήματα που δεν βρίσκονται στην Κύπρο ή από ιστοσελίδες που εδρεύουν στο εξωτερικό, να ελέγξουν τα προϊόντα που έχουν παραλάβει κατά πόσο εμπίπτουν σε αυτά που ανακαλούνται.

ΚΥΠΕ