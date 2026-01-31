Από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τιμοκατάλογος φαρμάκων, με τις αλλαγές στις τιμές να επηρεάζουν, όπως κάθε χρόνο, το ποσό που πληρώνουν οι δικαιούχοι του Γενικού Συστήματος Υγείας στα ιδιωτικά φαρμακεία κατά την εκτέλεση των συνταγών τους.

Η φετινή αναθεώρηση των τιμών από το υπουργείο Υγείας (όχι από τον ΟΑΥ), στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και από αυτή, όπως διαπιστώνεται, επηρεάστηκαν συνολικά οι συνεισφορές 291 φαρμάκων, από ένα σύνολο 2.419 φαρμακευτικών προϊόντων που αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ.

Συγκεκριμένα, σε 94 φάρμακα η συνεισφορά που πληρώνουν οι ασθενείς παρουσιάζει μείωση και σε 197 φάρμακα η συνεισφορά αυξάνεται.

Ο νέος τιμοκατάλογος έχει ήδη αναρτηθεί τόσο στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας όσο και στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ και περιλαμβάνει αναλυτικά τις νέες τιμές, καθώς και τις αλλαγές στις συνεισφορές των δικαιούχων.

Ο ΟΑΥ διευκρινίζει ότι οι ασθενείς δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν αυξημένη συνεισφορά, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο φθηνότερο φάρμακο με την ίδια δραστική ουσία και την ίδια περιεκτικότητα.

Σε τέτοια περίπτωση, μπορούν να ζητήσουν από τον φαρμακοποιό τους την αντικατάσταση του συνταγογραφημένου φαρμάκου με άλλο ισοδύναμο σκεύασμα, για το οποίο δεν προβλέπεται συνεισφορά.

Αντίστοιχα, οι γιατροί έχουν τη δυνατότητα, σε συνεννόηση με τον ασθενή, να συνταγογραφούν το φθηνότερο ανταλλάξιμο φάρμακο χωρίς συνεισφορά, με την προϋπόθεση ότι θα ακυρώσουν τις παλιές συνταγές που βρίσκονται ακόμη σε ισχύ και αφορούν το προηγούμενο σκεύασμα.

Παράλληλα, οι φαρμακοποιοί οφείλουν να ενημερώνουν τους δικαιούχους για τη δυνατότητα αλλαγής του φαρμάκου τους με άλλο ισοδύναμο, χωρίς επιπλέον κόστος.

Σε κάθε περίπτωση, οι ασθενείς μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν το ίδιο φάρμακο που έπαιρναν μέχρι σήμερα, εφόσον το επιθυμούν, καταβάλλοντας όμως τη νέα, αυξημένη, συνεισφορά, στις περιπτώσεις που το συγκεκριμένο φάρμακο περιλαμβάνεται στα 197 προϊόντα των οποίων οι τιμές έχουν διαφοροποιηθεί προς τα πάνω.