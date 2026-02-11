Καθώς ο χειμώνας στην Ευρώπη οδεύει προς το τέλος και ακολουθεί η άνοιξη, περίοδος κατά την οποία η ιλαρά παρουσιάζει εποχική έξαρση, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) απευθύνει σαφή προειδοποίηση προς τους πολίτες να ελέγξουν άμεσα το καθεστώς εμβολιασμού τους.

Όπως επισημαίνει μάλιστα το ECDC σε χθεσινή του ανακοίνωση, «παρότι τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2025 καταγράφουν μείωση των κρουσμάτων σε σύγκριση με το 2024, οι αριθμοί παραμένουν σχεδόν διπλάσιοι από το 2023, διατηρώντας τον κίνδυνο σε ανησυχητικά επίπεδα».

Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση του ECDC, από τον Ιανουάριο έως και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους αναφέρθηκαν 7.655 κρούσματα ιλαράς από 30 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ενώ οκτώ άνθρωποι πέθαναν, με τους θανάτους να έχουν καταγραφεί σε Γαλλία, Ρουμανία και Ολλανδία.

Η ιλαρά, σημειώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο, «είναι εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια, η οποία μεταδίδεται εύκολα μέσω του αέρα».

Όπως επισημαίνει το ECDC, «μόνο η επαρκής ανοσία σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση από άτομο σε άτομο. Για την πρόληψη επιδημιών και την προστασία των ευάλωτων ομάδων, όπως τα βρέφη που είναι πολύ μικρά για να εμβολιαστούν και τα άτομα που δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους, απαιτείται εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον 95% με δύο δόσεις εμβολίου που περιέχει ιλαρά».

Το 2025, αναφέρεται στην ανακοίνωση, όπως και το προηγούμενο έτος, «οκτώ στα δέκα άτομα που νόσησαν με ιλαρά δεν είχαν εμβολιαστεί, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης ενόψει της ανοιξιάτικης περιόδου».

Ιδιαίτερα ευάλωτα παραμένουν τα μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα παιδιά, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι τα παιδιά κάτω των πέντε ετών αντιπροσώπευαν το 40% των δηλωμένων κρουσμάτων (3.072 περιστατικά) το 2025.

Το ECDC υπενθυμίζει ότι η ιλαρά «ακολουθεί σαφές εποχικό μοτίβο, με αυξημένη κυκλοφορία του ιού στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης και προειδοποιεί ότι ενδέχεται να αναφερθούν επιπλέον κρούσματα τους επόμενους μήνες, καθώς τα δεδομένα για το 2025 συνεχίζουν να ενοποιούνται, καθιστώντας τον έγκαιρο εμβολιασμό καθοριστικό ενόψει της άνοιξης.