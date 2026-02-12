Επανέρχεται στο θέμα της έλλειψης νοσηλευτών η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων στρέφοντας τα πυρά της στο υπουργείο Υγείας στο οποίο, μεταξύ άλλων καταλογίζει σοβαρές ευθύνες για τη συνεχιζόμενη έλλειψη νοσηλευτών.

Δηλώνει τη διαφωνία της με την απόφαση του Υπουργείου να αναθέσει σε ελλαδίτη Καθηγητή την μελέτη εισηγήσεων και να ετοιμάσει έκθεση εισηγήσεων για επίλυση του προβλήματος και προειδοποιεί, εκ νέου με λήψη μέτρων από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Με ανακοίνωση της και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους η ΟΕΒ, καταγγέλλει «παρατεταμένη αδράνεια της Πολιτείας στο κρίσιμο ζήτημα της έλλειψης νοσηλευτών» και προειδοποιεί ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο για τα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Η σοβαρή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, αναφέρει, «επιδεινώνει την κρίση στον τομέα της υγείας, με σοβαρό κόστος για τους ασθενείς, τη βιωσιμότητα των νοσηλευτηρίων και την κατάσταση της δημόσιας υγείας στη χώρα».

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της, όπως αναφέρει, «καταθέτοντας συγκεκριμένες, απλές και άμεσα εφαρμόσιμες εισηγήσεις για την ταχεία αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος», καμία από αυτές δεν υιοθετήθηκε. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, είναι να «χάνεται συνεχώς πολύτιμος χρόνος και το πρόβλημα να επιδεινώνεται επικίνδυνα».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σύσκεψη της 22ας Δεκεμβρίου 2025 που συγκάλεσε ο νέος Υπουργός Υγείας, υπό τη σκιά του «κινδύνου αναστολής λειτουργίας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου».

Παρά τη δέσμευση ότι θα μελετηθούν οι εισηγήσεις και θα συγκληθεί νέα σύσκεψη εντός μηνός, και «αντί για άμεσες αποφάσεις το Υπουργείο προχώρησε σε ανάθεση νέας μελέτης σε καθηγητή από την Ελλάδα για σχεδιασμό αναγκών ανθρώπινου δυναμικού (capacity planning)».

Η εξέλιξη αυτή, τονίζεται, σε συνθήκες οξείας έλλειψης και άμεσου κινδύνου για τη λειτουργία νοσηλευτηρίων, «υποδηλοί παντελή έλλειψη κατανόησης της σοβαρότητας και της επείγουσας φύσης της κατάστασης».

«Ο τομέας της υγείας δεν αντέχει άλλες εκθέσεις, άλλες συσκέψεις και άλλες χρονοτριβές». Απαιτούνται «άμεσες αποφάσεις που θα δώσουν πραγματικές λύσεις», διαφορετικά, προειδοποιεί, «η ευθύνη για τις συνέπειες θα βαρύνει αποκλειστικά όσους επιλέγουν τη στασιμότητα αντί της λύσης».

Το διοικητικό Σσυμβούλιο της ΟΕΒ έχει ήδη εξουσιοδοτήσει την ηγεσία του να λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα», ακόμη και μέτρα που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία νοσηλευτηρίων, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες εξελίξεις.