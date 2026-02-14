Τα ΤΑΕΠ των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων δεν είναι χώροι εξέτασης για γρίπη Α, τονίζει ο ΟΚΥπΥ, προσθέτοντας πως αποστολή των ΤΑΕΠ είναι να αντιμετωπίζουν καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, «αυτή η πρακτική πρέπει να σταματήσει άμεσα γιατί αποβαίνει εις βάρος των περιστατικών που κινδυνεύει η ζωή τους. Εξέταση για γρίπη μπορούμε να κάνουμε με τη χρήση ειδικών τεστ που τα βρίσκουμε στην αγορά ή σε φαρμακεία».

«Σε περίπτωση που έχουμε συμπτώματα απευθυνόμαστε στον προσωπικό μας ιατρό για ιατρική συμβουλή. Τα ΤΑΕΠ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους προσωπικούς ιατρούς. Το προσωπικό των ΤΑΕΠ, είναι σε συνεχή εγρήγορση, εργάζονται πολύ σκληρά και με επαγγελματισμό για να σώζουν ζωές», τονίζει.