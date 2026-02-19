Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο προϋπολογισμός του Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας για το 2026, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και ανέρχεται στα €2,129 δισ. σε έσοδα και δαπάνες.

Κατά τη συζήτηση, βουλευτές ανέδειξαν την ανάγκη ένταξης περισσότερων καινοτόμων θεραπειών προς όφελος των ασθενών, καθώς και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και περιορισμό φαινομένων καταχρήσεων. Παράλληλα, έγινε αναφορά στο πρόγραμμα αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, στους αυξημένους χρόνους αναμονής σε ορισμένες ιατρικές ειδικότητες και στα προβλήματα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα το πληροφοριακό σύστημα του ΓεΣΥ, με τους βουλευτές να ζητούν άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού, ύψους €2,046 δισ., αφορά άμεσα την παροχή υπηρεσιών υγείας, περιλαμβάνοντας αμοιβές παροχέων, φαρμακευτική δαπάνη, νοσηλείες, εξετάσεις, ΤΑΕΠ και αποστολές ασθενών στο εξωτερικό.

Αναλυτικά οι βασικές κατηγορίες:

Ενδονοσοκομειακή φροντίδα: €698,5 εκ.

Φαρμακευτικά προϊόντα: €477,0 εκ.

Ειδικοί ιατροί: €256,0 εκ.

Προσωπικοί ιατροί (ενήλικες και παιδιά): €110,0 εκ.

Άλλοι επαγγελματίες υγείας & προληπτική οδοντιατρική: €99,3 εκ.

Εργαστηριακές εξετάσεις: €71,0 εκ.

ΤΑΕΠ & ασθενοφόρα: €57,5 εκ.

Αποκατάσταση & ανακουφιστική φροντίδα: €32,3 εκ.

Αποστολές ασθενών στο εξωτερικό: €31,0 εκ.

ΥΓΟΣ: €38,8 εκ.

Αμοιβές φαρμακοποιών: €37,1 εκ.

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξωνοσοκομειακά): €17,5 εκ.

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα Καταλόγου Ζ: €115,1 εκ.

Απρόβλεπτα: €5,0 εκ.

Λειτουργικά έξοδα και ενίσχυση Οργανισμού

Πέραν των καθαρά υγειονομικών δαπανών, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει:

Μισθοδοσία προσωπικού ΟΑΥ: €7,0 εκ.

Υπηρεσίες ελέγχου καταχρήσεων, κοστολόγησης, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες: €6,9 εκ.

Επικοινωνία και εκστρατείες ενημέρωσης: €1,73 εκ.

Λειτουργία και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος ΓεΣΥ: €12,12 εκ.

Προβλέπεται επίσης η δημιουργία 25 νέων θέσεων εργασίας, αυξάνοντας το σύνολο του προσωπικού στις 226 θέσεις.