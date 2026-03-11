Με βασικό στόχο την ετοιμασία, αναθεώρηση, επικαιροποίηση και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον καρκίνο, το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, αναμένεται ότι θα τεθεί σήμερα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση.

Η σχετική πρόταση, στην οποία επισυνάπτεται, βεβαίως, ολόκληρο το νομοσχέδιο, ετοιμάστηκε από το υπουργείο Υγείας, με τον αρμόδιο υπουργό να αιτείται σήμερα την έγκριση του, προκειμένου να το καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση, αν και πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι η διαδικασία συζήτησης του θα αρχίσει μετά τις βουλευτικές εκλογές, καθώς το πρόγραμμα της σημερινής κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας είναι ήδη πιεσμένο και οι εναπομείνασες συνεδρίες μόλις τρεις (περιλαμβανομένης της σημερινής).

Το νομοσχέδιο, προβλέπει για τη θεσμοθέτηση ενός φορέα ο οποίος θα αναλάβει τον συντονισμό όλων των δράσεων, πολιτικών και σχεδιασμών που αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση και την διαχείριση του καρκίνου έχοντας παράλληλα την αρμοδιότητα να προωθεί και την ανάπτυξη επιστημονικών ερευνών για τον καρκίνο στην Κύπρο.

Όπως πληροφορούμαστε, το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου θα λειτουργεί ως αυτόνομος επιστημονικός οργανισμός, με αρμοδιότητα τον συντονισμό, την οργάνωση και την εποπτεία θεμάτων που αφορούν τον τομέα της ογκολογίας. Στόχος είναι η αναβάθμιση και καλύτερη αξιοποίηση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους ασθενείς με καρκίνο, καθώς και η διασφάλιση ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται στηρίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Ινστιτούτο θα συμμετέχει σε ομάδες εργασίας που θα καθορίζονται από το Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών για τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου. Παράλληλα, θα συμβάλλει στην καθιέρωση κλινικών πρωτοκόλλων, στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας στον τομέα της ογκολογίας.

Σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων του θα αφορά και την εκπαίδευση και ενημέρωση. Το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου θα προωθεί, δηλαδή, την επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας, την ενημέρωση των ασθενών και των οργανωμένων φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας, καθώς και την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού. Μέσω αυτών των δράσεων επιδιώκεται η ενίσχυση της γνώσης γύρω από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, αλλά και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στις προσπάθειες αντιμετώπισης της νόσου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, επίσης, την ενίσχυση της συνεργασίας του Ινστιτούτου με άλλους φορείς, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ογκολογίας και την προώθηση σύγχρονων πρακτικών στην πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου.

Ένας ακόμη βασικός άξονας δράσης του νέου οργανισμού θα είναι η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στον τομέα του καρκίνου. Το Ινστιτούτο θα συλλέγει στοιχεία από διάφορες πηγές, θα καθορίζει δείκτες αξιολόγησης και θα προχωρεί σε αναλύσεις των δεδομένων αυτών, με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, θα αναλάβει την προώθηση και τον συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της επιδημιολογίας του καρκίνου στην Κύπρο, αλλά και των παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνιση της νόσου. Για την υλοποίηση αυτών των δράσεων προβλέπεται συνεργασία με το υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, καθώς και με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους αρμόδιους φορείς.

Η ανάπτυξη της έρευνας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να συμβάλει τόσο στη λήψη αποφάσεων για χάραξη πολιτικών υγείας όσο και στην εισαγωγή και εφαρμογή στην Κύπρο νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και μεθόδων.

Υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου αποτελούσε, για αρκετά χρόνια αίτημα όλων των εμπλεκομένων φορέων οι οποίοι εκπροσωπούν, τόσο τον επιστημονικό κόσμο της Κύπρο όσο και τις οργανώσεις ασθενών.

Εξάλλου, αφαίρεσή του παλαιότερα από τον κρατικό προϋπολογισμό είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με το θέμα να συζητείται έντονα δημόσια αλλά και εντός Βουλής, υποχρεώνοντας τότε την κυβέρνηση να επισπεύσει τις διαδικασίες για την ετοιμασία του σχετικού νομοσχεδίου.

Βασικό αίτημα των κοινωνικών εταίρων, η σύσταση φορέα που θα συντονίζει όλες τις δράσεις που σχετίζονται με τον καρκίνο ώστε να σταματήσει να παρατηρείται κατακερματισμός των σχετικών υπηρεσιών και προγραμμάτων στην Κύπρο.