Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Ρευματικών Νοσημάτων στις 18 Μαρτίου, ο Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου (ΣύΡεΚ) υλοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την ενίσχυση της γνώσης γύρω από τα νεανικά ρευματικά νοσήματα και τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, ο ΣύΡεΚ προχωρεί σε δράσεις ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης με το κοινό, προωθώντας το μήνυμα ότι η ενημέρωση, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή φροντίδα αποτελούν βασικούς σταθμούς στο ταξίδι της στήριξης των παιδιών που ζουν με ρευματικά νοσήματα.

Ενημερωτικά πακέτα για παιδιά και εφήβους

Ο ΣύΡεΚ δημιούργησε ειδικά ενημερωτικά πακέτα, με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Ρευματικών Παθήσεων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσουν παιδιά και εφήβους να κατανοήσουν καλύτερα τη νόσο και να διαχειριστούν την καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, τα πακέτα ενισχύουν την ενημέρωση γονέων, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών υγείας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ουσιαστικού δικτύου υποστήριξης γύρω από κάθε παιδί.

Αναλυτικά, τα πακέτα περιλαμβάνουν:

Ηλικίες 0-5: Παραμύθι για την Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα , τσάντα ώμου με ενσωματωμένο αρκουδάκι, ενημερωτικό έντυπο, keyring.

Παραμύθι για την , τσάντα ώμου με ενσωματωμένο αρκουδάκι, ενημερωτικό έντυπο, keyring. Ηλικίες 6-12: Τσάντα γυμναστηρίου, μπουλουκάκι ΣύΡεΚ, stress ball, παραμύθι για την Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα , ενημερωτικό έντυπο, keyring.

Τσάντα γυμναστηρίου, μπουλουκάκι ΣύΡεΚ, stress ball, παραμύθι για την , ενημερωτικό έντυπο, keyring. Ηλικίες 13-18: Τσάντα γυμναστηρίου, παγούρι, stress ball, ενημερωτικό έντυπο, keyring.

Εκδήλωση ενημέρωσης στο Nicosia Mall

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, ο ΣύΡεΚ διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση το Σάββατο 14 Μαρτίου, από τις 11:00 έως τις 15:00, στο Nicosia Mall.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα νεανικά ρευματικά νοσήματα και τις δράσεις του Συνδέσμου, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες για παιδιά, όπως face painting και μπαλονοκατασκευές. Παρούσα θα είναι και η αγαπημένη μασκότ Keanita, μεταφέροντας το μήνυμα της στήριξης με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο.

Ανοικτή διάλεξη στο Μακάρειο Νοσοκομείο

Παράλληλα, ο ΣύΡεΚ διοργανώνει ανοικτή διάλεξη το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στις 10:30 π.μ., στο Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ (Αίθουσα Διαλέξεων – Υπόγειος χώρος).

Ομιλήτρια θα είναι η Δρ. Χριστοδούλου, Παιδορευματολόγος στο Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ, με θέμα:

«Συζήτηση Ανοικτού Τύπου – Ερωτήσεις για τις Ρευματικές και Μυοσκελετικές Παθήσεις»

Η διάλεξη θα δώσει την ευκαιρία σε γονείς και οικογένειες να ενημερωθούν και να θέσουν τα ερωτήματά τους σχετικά με τις νεανικές ρευματικές παθήσεις.

Δήλωση της Προέδρου του ΣύΡεΚ, κας Άντρης Φωκά

«Τα νεανικά ρευματικά νοσήματα μπορεί να μην είναι πάντα ορατά, όμως η επίδρασή τους στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους είναι πραγματική. Η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή ενημέρωση και η πρόσβαση στη φροντίδα είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών.Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζουμε την ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος του Συνδέσμου για εργοδότηση Παιδορευματολόγου στο Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ, μια σημαντική εξέλιξη για την καλύτερη φροντίδα των παιδιών με ρευματικά νοσήματα στην Κύπρο. Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΥπΥ για τη συνεργασία και τη στήριξη στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού βήματος. Μέσα από αυτή την εκστρατεία, θέλουμε να ενισχύσουμε τη γνώση και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο στήριξης γύρω από κάθε παιδί.»

Διαχρονική Στήριξη από τον Θεσμικό Χορηγό – Universal Life

Η κα Αιμιλία Ορφανίδου, επικεφαλής Υπηρεσιών Μάρκετινγκ της Universal Life, δήλωσε:

«Η Universal Life βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό του ΣύΡεΚ και στηρίζει αυτή τη σημαντική εκστρατεία. Η ενημέρωση για τα νεανικά ρευματικά νοσήματα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επηρεάζουν την καθημερινότητα και το μέλλον πολλών παιδιών. Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια που ενισχύει την ενημέρωση και τη στήριξη των οικογενειών.»

Ο Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι στηρίζουν τις δράσεις του και παραμένει αφοσιωμένος στη συνέχιση του έργου του για ενημέρωση, φροντίδα και ενδυνάμωση των παιδιών που ζουν με ρευματικά νοσήματα.

Θεσμικός Χορηγός: Universal Life

Υποστηρικτές: New Code Events & Modelling & ΚΕΑΝΙΤΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας: Ο Φιλελεύθερος, Sfera 96,8

Γίνε μέρος του ταξιδιού!

Μάθε | Μοιράσου | Στήριξε

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

www.rheumatism.org.cy & 22428285

https://www.facebook.com/cyplar

https://www.instagram.com/cyplar/

Μαζί, κάνουμε τη διαφορά!