Ψήφισε τελικά τον νόμο που ρυθμίζει την λειτουργία των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων στην Κύπρο η Βουλή, υιοθετώντας στην ουσία τα όσα το υπουργείο Υγείας είχε περιλάβει στο νομοσχέδιο του και αφορούσαν την φυσική παρουσία γιατρού με ειδικότητα την ακτινολογία κατά τη διάρκεια των απεικονιστικών εξετάσεων.

Οι τροπολογίες που είχαν ετοιμαστεί τις προηγούμενες ημέρες και αφορούσαν το συγκεκριμένο ζήτημα αποσύρθηκαν και εγκρίθηκε τροπολογία η οποία κατατέθηκε από τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και ΔΗΠΑ και απαγορεύει την εξέταση ζώων σε κέντρα τα οποία εξυπηρετούν ανθρώπους. Σύμφωνα με την τροπολογία που υιοθετήθηκε, τα ζώα θα εξετάζονται σε εξειδικευμένα κέντρα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας οι διαβουλεύσεις μεταξύ των κομμάτων για τις τροπολογίες αλλά και για το ενδεχόμενο μιας νέας αναβολής ήταν έντονες. Μάλιστα, κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια τέθηκε και πάλι ζήτημα αναβολής το οποίο ωστόσο δεν έγινε αποδεκτό.