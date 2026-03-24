Περί τα 600 με 700 νέα περιστατικά καρκίνου του προστάτη καταγράφονται ετησίως στην Κύπρο δήλωσε η Πρόεδρος της Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου, Αναστασία Κωνσταντινίδου σημειώνοντας ότι αυτή η μορφή καρκίνου είναι η πιο συχνή στους άνδρες, διεθνώς, με τις περιπτώσεις να αναμένεται να φτάσουν τα 2,9 εκατομμύρια ετησίως έως το 2040.

Σε χαιρετισμό της στην 4η Επιστημονική Ημερίδα «Κουβεντιάζοντας με απλά λόγια για τον καρκίνο του προστάτη», η κ. Κωνσταντινίδου, είπε ότι «πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι, των οποίων η ζωή επηρεάζεται όχι μόνο από τη νόσο, αλλά και από τον τρόπο που την αντιμετωπίζουμε». Την ημερίδα διοργάνωσαν το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου σε συνεργασία με τον Europa Uomo Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Ογκολογικό Κέντρο, «κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διακεκριμένοι επιστήμονες ανέλυσαν με σαφή και κατανοητό τρόπο σύγχρονες θεραπευτικές και υποστηρικτικές προσεγγίσεις, δίνοντας έμφαση στη διαχείριση της καθημερινότητας μετά τη θεραπεία».

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν θέματα όπως η στυτική δυσλειτουργία μετά τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, η διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων τόσο από την πλευρά του Ουρολόγου όσο και του Φυσικοθεραπευτή, καθώς και ο ρόλος της διατροφής στη συνολική φροντίδα των ασθενών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Προέδρου του Συμβουλίου Επιτρόπων του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, Χρίστου Τριανταφυλλίδη, του Προέδρου του Europa Uomo Κύπρου, Ανδρέα Μωυσέως, του Προέδρου της Κυπριακής Ουρολογικής Εταιρείας Δρ Κωνσταντίνου Ηλιάδη, της Προέδρου της Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου καθώς και του εκπροσώπου του Υπουργού Υγείας, Δρ Πέτρου Ροδοθέου.

Ο Δρ Πέτρος Ροδοθέου, κατά τον χαιρετισμό που ανέγνωσε εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραματίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη απαιτεί συντονισμένη προσέγγιση.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέδειξε τη σημασία της σωστής και προσβάσιμης ενημέρωσης γύρω από τον καρκίνο του προστάτη, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες φέρνουν την επιστημονική γνώση πιο κοντά στον άνθρωπο.

Από την πλευρά του, ο κ. Μωυσέως, ανέδειξε τη σημασία ενδυνάμωσης της φωνής των ασθενών, επισημαίνοντας ότι οι ίδιοι οι ασθενείς πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στον δημόσιο διάλογο για τον καρκίνο του προστάτη.

Επίσης, η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης αναδείχθηκε επίσης, από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ουρολογικής Εταιρείας, ο οποίος σημείωσε ότι «η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν τα ισχυρότερα μας όπλα, καθώς μέσα από αυτές μπορούμε να καταρρίψουμε μύθους και να ενθαρρύνουμε τον έγκαιρο έλεγχο, που μπορεί να σώσει ζωές».

Κλείνοντας τον κύκλο των παρεμβάσεων, η ιατρική διάσταση της φροντίδας αναδείχθηκε μέσα από τη συντονιστική προσέγγιση της ημερίδας, με τον Δρ. Δημήτριο Βόμβα να αναφέρει ότι η σύγχρονη αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπεία της νόσου, αλλά επεκτείνεται στη διαχείριση των επιπτώσεων που αυτή αφήνει στην καθημερινότητα των ασθενών.

Στην ημερίδα συμμετείχε και φέτος μια πολυδιάστατη ομάδα ιατρών και επαγγελματιών υγείας από την Κύπρο και την Ελλάδα, μεταξύ άλλων από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, το Mediterranean Hospital, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Locus Medicus S.A στην Αθήνα, καθώς και το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου.

ΚΥΠΕ