Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα έκτακτη σύσκεψη των πάροχων υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού τομέα, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την εξέταση της κατάστασης από την οξεία έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και το ενδεχόμενο λήψης μέτρων αντίδρασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που συνυπογράφουν η ΟΕΒ, η ΠΑΣΙΝ, ο ΠΙΣ, το ΣΔΙΕΚ, ο ΣΜΑ, ο ΣΥΚΕΑ και τα κέντρα ανακουφιστικής φροντίδας, στη σύσκεψη ζήτησε να παρευρεθεί ο Υπουργός Υγείας κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ο οποίος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει και τις λύσεις τις οποίες προωθεί η Κυβέρνηση, για οριστική επίλυση του προβλήματος.

«Ο Υπουργός ξεκίνησε την τοποθέτηση του με ξεκάθαρη δήλωση, ότι ο ίδιος και η Κυβέρνηση αναγνωρίζουν το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο προσδιόρισε πέριξ των 600 νοσηλευτών. Πρόσθεσε δε, ότι θα μελετήσει συγκεκριμένα μέτρα για βραχυπρόθεσμη εκτόνωση των ελλείψεων και μεσοπρόθεσμα μόνιμη και οριστική επίλυση του προβλήματος» αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την αποχώρηση του Υπουργού από τη σύσκεψη, αποφασίστηκε ομόφωνα από τους συμμετέχοντες, ότι λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις του Υπουργού και προκειμένου να του δοθεί πρόσθετος χρόνος, η εφαρμογή οποιονδήποτε δυναμικών μέτρων θα επανεξεταστεί.

«Η ΟΕΒ και οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας, έχουν καταθέσει σειρά υπεύθυνων εισηγήσεων που σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν αρνητικά τους νοσηλευτές και ελπίζουμε ότι η Πολιτεία θα αναλάβει τις ευθύνες έναντι των ασθενών και του οικοσυστήματος υγείας του τόπου» αναφέρουν καταληκτικά.