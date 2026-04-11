Η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα αποτελούν κορυφαίες περιόδους για την Ορθόδοξη Εκκλησία, συνοδευόμενες από έντονα έθιμα και παραδόσεις. Για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και άλλες μεταβολικές διαταραχές, η τήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής αυτές τις ημέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς τόσο η νηστεία όσο και τα πασχαλινά εδέσματα ενδέχεται να δημιουργήσουν διατροφικές παγίδες και να επηρεάσουν τα επίπεδα σακχάρου.

Πού πρέπει να δοθεί προσοχή;

1. Έλεγχος κατανάλωσης αμυλούχων τροφίμων

Η νηστεία συχνά οδηγεί σε αυξημένη πρόσληψη τροφών όπως ζυμαρικά, πατάτες και ψωμί. Τα άτομα με διαβήτη καλό είναι να τα καταναλώνουν με μέτρο, δίνοντας προτεραιότητα σε προϊόντα ολικής άλεσης, τα οποία συμβάλλουν σε μικρότερες αυξήσεις σακχάρου και μεγαλύτερο κορεσμό. Παράλληλα, βοηθά ο συνδυασμός τους με πρωτεΐνη και φυτικές ίνες (π.χ. λαχανικά).

2. Επιλογή εναλλακτικών πηγών πρωτεΐνης

Τα όσπρια και παρασκευές όπως το χούμους αποτελούν καλές επιλογές, ενώ και τα μανιτάρια μπορούν να ενισχύσουν την πρόσληψη πρωτεΐνης. Τα θαλασσινά μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διατροφής, αλλά με προσοχή λόγω χοληστερόλης και ουρικού οξέος. Φρούτα πλούσια σε βιταμίνη C μπορούν να έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Επιπλέον, φυτικά υποκατάστατα γαλακτοκομικών και ξηροί καρποί αποτελούν χρήσιμες επιλογές για ενέργεια και θρεπτικά συστατικά.

3. Τακτική παρακολούθηση σακχάρου

Οι αλλαγές στο ωράριο και τη διατροφή επηρεάζουν τον γλυκαιμικό έλεγχο. Είναι σημαντικές οι συχνές μετρήσεις και η συνέπεια στη φαρμακευτική αγωγή.

4. Ενδιάμεσα γεύματα

Μικρά και ισορροπημένα σνακ, όπως φρούτα με λίγους ξηρούς καρπούς, βοηθούν στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου.

5. Πασχαλινά γλυκά και αρτοσκευάσματα

Τσουρέκια και κουλούρια περιέχουν αρκετή ζάχαρη και αλεύρι. Συνιστάται περιορισμένη κατανάλωση (π.χ. μία λεπτή φέτα), ιδανικά με επιλογές που περιέχουν γλυκαντικά όπως η στέβια και σε χρόνο μακριά από το κύριο γεύμα.

6. Το βράδυ της Ανάστασης

Η μαγειρίτσα μπορεί να αποτελέσει μια ισορροπημένη επιλογή, καθώς προσφέρει πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, αρκεί να διατηρηθεί μέτρο στην ποσότητα ρυζιού.

7. Το πασχαλινό τραπέζι

Το αρνί ή το κατσίκι αποτελούν καλές πηγές πρωτεΐνης, με προτίμηση σε άπαχα κομμάτια και χωρίς πέτσα. Το κοκορέτσι καλό είναι να καταναλώνεται περιορισμένα.

Στα συνοδευτικά, προτεραιότητα έχουν οι σαλάτες και τα λαχανικά, ενώ καλό είναι να περιοριστούν πατάτες, ψωμί και λιπαρά σνακ. Τα αυγά μπορούν να καταναλωθούν έως δύο.

Η κατανάλωση αλκοόλ πρέπει να γίνεται με μέτρο, ενώ τα γλυκά καλό είναι να επιλέγονται σε μικρές ποσότητες ή με υποκατάστατα ζάχαρης.

8. Φυσική δραστηριότητα

Ένας περίπατος μετά το γεύμα συμβάλλει στη βελτίωση της πέψης και της γλυκαιμικής ρύθμισης. Η συστηματική άσκηση, όπως το γρήγορο περπάτημα, ενισχύει σημαντικά τη συνολική υγεία.

Η περίοδος του Πάσχα μπορεί να εορταστεί με ασφάλεια από τα άτομα με διαβήτη, εφόσον διατηρηθεί η ισορροπία στη διατροφή και ακολουθηθούν βασικές οδηγίες. Η καθοδήγηση από θεράποντα ιατρό ή διαιτολόγο παραμένει σημαντική για εξατομικευμένες συστάσεις.

