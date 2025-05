Ο επιχειρηματίας ανάπτυξης γης, Σάββας Κάκος, αναγνώρισε σήμερα στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας τον Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, ως το μεγάλο αφεντικό πίσω από τις αναπτύξεις και τον σφετερισμό ελληνοκυπριακής γης στα κατεχόμενα.

Και όχι μόνο. Ο κ. Κάκος καταθέτοντας ενόρκως στο Δικαστήριο είπε -μεταξύ άλλων- πως κατήγγειλε στο ΤΑΕ Λάρνακας ότι απειλείτο η ζωή του από τον γιο του κ. Αϊκούτ, Τζακ Γιάακοβ Αφίκ και ότι μεταγενέστερα απέσυρε σχετική καταγγελία του μετά από προσωπικές διαβεβαιώσεις που έλαβε από τον ίδιο, με τη μεσολάβηση του αρχιραβίνου Άριε Ζεέβ Ράσκιν.

Εξήγησε ανάμεσα σ΄άλλα, ότι ο Τζακ Γιάακοβ Αφίκ τον κάλεσε στα κατεχόμενα για να του δείξει τις παράνομες αναπτύξεις και εκεί του σύστησε τον πατέρα του λέγοντας του ότι είναι το «big boss» πίσω από το όλο project, δηλαδή, την ανέγερση κτηριακών συγκροτημάτων.

Όπως ανέφερε μετά από ερώτημα, αυτό έγινε μετά από επιχειρηματική πρόταση του Τζακ Γιάακοβ Αφίκ. Ο τελευταίος είχε πληρεξούσιο από τον τουρκοκύπριο ιδιοκτήτη του κτήματος Μακένζι για να πωλήσει την εν λόγω περιουσία. Ο κ. Κάκος ανέφερε ότι ο Αφίκ τον προσέγγισε για να του υποβάλει πρόταση, αλλά μόλις άκουσε τις οικονομικές απαιτήσεις, την απέρριψε.

Κατά την εξέτασή του από τον εκπρόσωπο της κατηγορούσας Αρχής, δικηγόρο της Δημοκρατίας Α΄, Ανδρέα Αριστείδη, στην ουσία είχε επαναλάβει όσα είχε καταθέσει στην Αστυνομία περί τον Ιούλιο του 2024 και λίγο μετά την σύλληψη του Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ.

Κατά την αντεξέτασή του ο κ. Κάκος δέχθηκε αρκετά ερωτήματα από τη δικηγόρο του Αϊκούτ, Μαρία Νεοφύτου, η οποία έχει αναλάβει το ποινικό κομμάτι της υπεράσπισης του 73χρονου κατηγορούμενου.

Η κ. Νεοφύτου κατέθεσε ως τεκμήρια, σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις, ισάριθμες δέσμες εγγράφων με στιγμιότυπα οθόνης κινητού τηλεφώνου. Υπέδειξε πως πρόκειται για μηνύματα που έστελνε ο κ. Κάκος στον Τζακ Γιάακοβ Αφίκ, γιο του κατηγορούμενου, μέσω πλατφόρμας επικοινωνίας.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη δέσμη εγγράφων (τέσσερις σελίδες), βάσει της αντεξέτασης της κ. Νεοφύτου, ο κ. Κάκος εμφανιζόταν να στέλνει μηνύματα στον Τζακ Γιάακοβ Αφίκ και να τον αποκαλεί «αδερφέ» (brother). Μεταξύ άλλων ο Αφικ εμφανιζόταν να πληροφορεί τον Σάββα Κάκο ότι συνέλαβαν τον πατέρα του Σιμόν Αϊκούτ. Όπως υπέβαλε ο Νεοφύτου στον κ. Κάκο, ο τελευταίος απάντησε στον Τζακ Γιάακοβ Αφίκ τα ακόλουθα: «Το ξέρω αδερφέ, αν χρειαστείς τίποτα πες μου» (I Know brother, if you need anything tell me).

Ο Σάββας Κάκος όταν του υποδείχθηκαν τα τέσσερα αυτά έγγραφα είπε πως δεν μπορεί να τα αναγνωρίσει και ότι δεν θυμάται αν έστειλε το πιο πάνω μήνυμα.

Όσο για το δεύτερο σετ εγγράφων (15 σελίδες), κατατέθηκε αφού πρώτα ακολούθησε υποβολές της κ. Νεοφύτου ότι ο κ. Κάκος έστειλε στον Αφίκ μέσω πλατφόρμας επικοινωνίας τίτλους ιδιοκτησίας Ελληνοκυπριακών περιουσιών τα κατεχόμενα. Ο κ. Κάκος αρνήθηκε κατηγορηματικά κάτι τέτοιο, ενώ ανέφερε πως όσοι Ελληνοκύπριοι τον προσέγγισαν για να αποζημιωθούν για γη στα κατεχόμενα που τους ανήκει, τους παρέπεμπε να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που έχουν εγκαθιδρυθεί. Δήλωσε άγνοια για τις ακριβείς διαδικασίες. Δεν αναγνώρισε ούτε τη δεύτερη δέσμη εγγράφων.

Ο συνεργάτης του κ. Κάκου, Γιάννης Θεοδώρου, επρόκειτο να καταθέσει σήμερα, ωστόσο, λόγω έκτακτου περιστατικού και συγκεκριμένα, σοβαρού τραυματισμού του, δεν ήταν σε θέση να εμφανιστεί στο Δικαστήριο. Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί στις 2, 10, 19 και 23 Ιουνίου.