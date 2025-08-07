Η φονική πυρκαγιά στη Λεμεσό μας ανάγκασε να συζητούμε για τις πολλές ανεπάρκειες και αδυναμίες που έχουμε ως κράτος. Ανέδειξε όμως και τις πολλές αρετές του Κυπρίου πολίτη. Μία από αυτές είναι ο εθελοντισμός. Στις τάξεις των δικηγόρων έχουμε και εθελοντές πυροσβέστες η συνεισφορά των οποίων είναι αποφασιστική όχι μόνο σε μεγάλα συμβάντα, όπως το πρόσφατο, αλλά και γενικότερα. Ο συνάδελφος εθελοντής πυροσβέστης Μάριος Σπύρου συμμετείχε στην κατάσβεση της πρόσφατης πυρκαγιάς αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις. Θα μας πει την εμπειρία του, τα δικά του συμπεράσματα αλλά θα συζητήσουμε γενικότερα και για το θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη.

Το podcast θα μεταδοθεί στις 16.15 σήμερα Live αλλά θα μπορείτε να το ακούσετε στην συνέχεια σε replay.