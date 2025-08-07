Τον δικό της απολογισμό και αυτοκριτική έκανε σήμερα η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε σχέση με την φονική πυρκαγιά στην Ορεινή Λεμεσό.

Ο Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος κάλεσε σύσκεψη με όλους τους επαρχιακούς υπεύθυνους της Πυροσβεστικής και συζήτησαν τα όσα εξελίχθηκαν επί του πεδίου, ανταλλάγησαν απόψεις για τα όσα συνέβησαν τις δύο μέρες με τα τραγικά αποτελέσματα και έγινε αποτίμηση του έργου των πυροσβεστών που πάλεψαν με τις φλόγες μέχρι την κατάσβεσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στη σύσκεψη τονίστηκε ότι πρέπει όλοι να βρίσκονται σε εγρήγορση γιατί η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που εξελίσσονται πλέον οι πυρκαγιές. Δόθηκαν οδηγίες για στήριξη του προσωπικού που εργάστηκε άοκνα τις κρίσιμες ώρες και κατάφερε να διασώσει ζωές και περιουσίες και τονίστηκε ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, γι’ αυτό όλοι να κάνουν το απολογισμό τους για το τι πήγε λάθος, τι δεν δούλεψε, ώστε να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα όταν θα χρειαστεί.

Σημειώνεται ότι φέτος η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 2.500 πυρκαγιές περίπου και αυτή που ξεκίνησε από την Μαλιά ήταν η χειρότερη λόγω των καιρικών συνθηκών και του τρόπου που εξελίχθηκε. Τα κενά που παρατηρήθηκαν κυρίως ως προς τον συντονισμό όλων των προσπαθειών, αναμένεται ότι θα καταγραφούν και από τους Αμερικανούς, που ήδη έπιασαν δουλειά, αρχίζοντας από τον χώρο που ξέσπασε η πυρκαγιά.

Όπως μας ανέφερε ο κ. Λογγίνος, στους ειδικούς θα δοθούν δορυφορικές εικόνες για τον τρόπο που ξέσπασε η φωτιά και τις διαστάσεις που πήρε κατά την πρώτη ώρα και είχαν ήδη επαφή με τους πρώτους μάρτυρες πυροσβέστες που μετέβησαν στη σκηνή επιχειρώντας τις πρώτες προσπάθειες για κατάσβεση της.

Αναμένεται επίσης από τα στοιχεία που θα εξεταστούν, να διαφανεί κατά πόσο η φωτιά ήταν κακόβουλη ή τυχαίο γεγονός, ενώ θα διερευνηθεί και η μαρτυρία ότι την επόμενη ημέρα εντοπίστηκε ύφασμα σε περιοχή του χωριού Αρόδες που μύριζε βενζίνη, ενώ το βράδυ που ξέσπασε η πυρκαγιά, μέλη της Υπηρεσίας Θήρας είχαν κατασβήσει φωτιά στην περιοχή της Ορεινής Λεμεσού, που εντοπίστηκε στις 1.30 τα ξημερώματα, γεγονός που δεν θεωρείται τυχαίο. Επίσης, η μαρτυρία πολίτη για δυο εστίες φωτιάς στην περιοχή της Μαλιάς δεν μπορεί να θεωρείται ότι δεν είναι ύποπτο, γι’ αυτό και θα αναζητηθούν εικόνες από δορυφόρο ή θα γίνει εξειδικευμένη έρευνα με άλλα μέσα.

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το κλίμα είναι σαφώς καλύτερο από τις πρώτες ημέρες μετά το σβήσιμο της πυρκαγιάς, ωστόσο θεωρούν ότι ο καθορισμός ενός γενικού συντονιστή με άμεσες επιχειρησιακές ευθύνες και λήψη αποφάσεων είναι εκ των ων ουκ άνευ. Όπως είναι σήμερα τα πράγματα, ο υπεύθυνος της Πυροσβεστικής δεν μπορεί να διατάξει τον υπεύθυνο του Τμήματος Δασών για παραχώρηση προσωπικού ή μέσων, ή το αντίθετο. Πρέπει κάποιος υπεράνω όλων να ενημερώνεται και να λαμβάνει αποφάσεις με άμεση εφαρμογή.