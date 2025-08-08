Ικανοποίησαν τα αποτελέσματα από την τοποθέτηση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης στα Δημοτικά Προδρόμου, Ζήνωνα και Λιβαδιών και γι’ αυτό αποφασίστηκε να μπουν κάμερες σε άλλα επτά σχολεία της Λάρνακας. Ο λόγος είναι οι απανωτοί βανδαλισμοί σχολείων, που απασχολούν εδώ και καιρό το Υπουργείο Παιδείας και την τοπική Σχολική Εφορεία.
Η τελευταία έχει ήδη προκηρύξει διαγωνισμό για προμήθεια, τοποθέτηση και πενταετή συντήρηση κλειστού κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης στα λύκεια Λειβαδιών, Αγίου Γεωργίου και Βεργίνας, στα γυμνάσια Βεργίνας, Πετράκη Κυπριανού και Λιβαδιών, καθώς και στο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων Μιχάλη Κακογιάννη.
Η δαπάνη έχει εκτιμηθεί στις €113.400, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν μέχρι τις 19 Αυγούστου για την υποβολή της προσφοράς τους.
«Η εφαρμογή του προγράμματος σε τρία σχολεία είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα με μείωση της παραβατικότητας και των βανδαλισμών», ανέφερε στον «Φ» η πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας, Γιάννα Νικολάου.
Οι κάμερες, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, θα τοποθετηθούν στις κεντρικές εισόδους-εξόδους των σχολικών μονάδων, καθώς και σε περιμετρικά σημεία τους για τον έλεγχο τυχόν πρόσβασης στον χώρο του σχολείου.
Το σύστημα βιντεοπαρακολούθησης, όπως σημειώνεται, «θα ενεργοποιείται τις ώρες μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων (δηλ. από τη λήξη της σχολικής ημέρας μέχρι και την έναρξη της επόμενης), ώστε να περιοριστεί η παρεμβατικότητα της εν λόγω επεξεργασίας στην ιδιωτικότητα των υποκειμένων της σχολικής μονάδας (μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό)».