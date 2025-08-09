Συνολικά 1.652 τυφέκια πολιτών έχουν δεσμευτεί από την Αστυνομία υπό το φόβο τέλεσης εγκλημάτων από τους κατόχους τους. Αυτό προκύπτει από απάντηση που έδωσε το προηγούμενο 10ήμερο ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, Μάριος Χαρτσιώτης, κατόπιν κοινοβουλευτικού ερωτήματος.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε τον βουλευτή Νίκο Γεωργίου, μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί 228 στρατιωτικά τυφέκια και 1.424 κυνηγετικά τυφέκια.

Ο κ. Χαρτσιώτης απαντώντας στα τέσσερα σχετικά ερωτήματα του βουλευτή, ενημερώνει και για τη διαδικασία, η οποία ακολουθείται όταν αποφασίζεται ένα πρόσωπο -στη βάση της νομοθεσίας- να παραδώσει το πυροβόλο όπλο που έχει στην κατοχή του.

Ο υπουργός στην απάντησή του αναφέρει: «Για το πιο πάνω ερώτημα ακολουθούνται οι ενέργειες που έχουν οριστεί στο Μνημόνιο που εκπονήθηκε σε συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών, Υπουργείου Άμυνας, Υπουργείου Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως και των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την παραλαβή τους από τους τοπικούς Αστυνομικούς Σταθμούς, αυτά φυλάγονται σε ασφαλές μέρος, ενώ τα στρατιωτικά τυφέκια αμέσως μετά την παραλαβή τους, ενημερώνεται η μονάδα του καταγγελλόμενου (ΓΕΕΦ), μέλη της οποίας παραλαμβάνουν για φύλαξη τον οπλισμό».

Η Αστυνομία στον «Φ»

Ο «Φ» επικοινώνησε με αρμόδιο στέλεχος της Αστυνομίας Κύπρου. Υποβάλαμε ερώτημα για τα κυνηγετικά τυφέκια που παραμένουν υπό τη φύλαξη της Αστυνομίας. Όπως μας αναφέρθηκε «υπάρχουν ειδικές αποθήκες φυλάξεως σε συγκεκριμένα σημεία και είναι διαμορφωμένες γι΄ αυτό το σκοπό».

Βία στην οικογένεια

Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αποσκοπούσε και στη διαπίστωση κατά πόσον δεσμεύονται πυροβόλα όπλα από πρόσωπα σε βάρος των οποίων ασκείται δίωξη για αδικήματα βίας στην οικογένεια. Ο Νίκος Γεωργίου ρώτησε σε πόσες τέτοιες υποθέσεις κατά τα τελευταία πέντε έτη η Αστυνομία προχώρησε στην έκδοση διατάγματος ανάκλησης της άδειας οπλοκατοχής εναντίον κατηγορούμενου. «Σε όλες τις περιπτώσεις που ο κατηγορούμενος ήταν κάτοχος κυνηγετικού όπλου, η Αστυνομία προχώρησε στην ανάκληση της άδειας κατοχής οπλοφορίας» απάντησε ο υπουργός, Μάριος Χαρτσιώτης. Εξάλλου, σε συνολικά 316 περιπτώσεις παγκυπρίως η Αστυνομία ζήτησε και έλαβε οπλισμό από καταγγελλόμενους για βία στην οικογένεια. Ενήργησε, δηλαδή, προληπτικά πριν καν καταχωρισθεί υπόθεση.

Το ιατροσυμβούλιο

Ένα άλλο ζήτημα που αγγίζει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι κατά πόσον καταγγελλόμενοι εξετάστηκαν από ιατροσυμβούλιο ως προς την ανάκληση της άδειας τους. Ο υπουργός Δικαιοσύνης απαντά γραπτώς πως έχουν παραπεμφθεί σε εξέταση 330 άτομα και προσθέτει πως «μετά το αποτέλεσμα του Ιατροσυμβουλίου ο οπλισμός ανάλογα επιστρέφεται στον ύποπτο ή γίνεται ανάκληση της άδειας του πιστοποιητικού εγγραφής του όπλου του, οπότε και μπορεί να μεταβιβαστεί σε πρόσωπο της επιλογής του καταγγελλόμενου ή να δημευθεί από τον Διευθυντή Τελωνείων». Διευκρινίζει ακόμη πως το «το Ιατροσυμβούλιο συνέρχεται μια φορά το χρόνο».

Ο υπουργός προσθέτει τα ακόλουθα: «Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2025 έγινε επιστολή προς την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση των προσώπων που παραπέμπονται (πέραν των 2 ετών) και τύχαμε ενημέρωσης ότι έχει αποφασισθεί να συνέρχεται το Ιατροσυμβούλιο δύο φορές το μήνα για απάμβλυνση του προβλήματος».

Να σημειωθεί ότι ο βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου έθεσε τα ερωτήματα βασιζόμενος στη νομοθεσία που παρέχει τη δυνατότητα στην Αστυνομία «να ανακαλέσει την άδεια κατοχής οπλοφορίας σε περίπτωση καταγγελίας παραπονουμένου εναντίον προσώπου για πρόκληση φόβου και/ή απειλής και/ή χρήσης όπλου».

Το θέμα της οπλοκατοχής και του ελέγχου προσώπου που κατέχουν οπλισμό έχει τεθεί αρκετές φορές στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης. Τελευταία φορά εγέρθη ζήτημα ήταν πριν από τέσσερα χρόνια. Στις 11 Αυγούστου του 2021 στο Γέρι ο 58χρονος Μ.Π. πυροβόλησε με κυνηγετικό και σκότωσε τον 29χρονο Σταύρου Αντωνίου, ενώ είχε πυροβολήσει τραυματίζοντας σοβαρά τον πατέρα του τελευταίου. Από τη δημοσιογραφική έρευνα είχε προκύψει ότι ο 58χρονος είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά στο παρελθόν. Το 2006 είχε καταδικαστεί για δολιοφθορές σε οχήματα και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης πέντε μηνών. Τότε η Αστυνομία είχε δηλώσει πως το έγκλημα είχε παραγραφεί και δεν είχε δυνατότητα να του δεσμεύσει το τουφέκι. Είχαν γίνει και δηλώσεις από την επίτροπο Νομοθεσίας , Λουίζα Ζαννέτου, η οποία αναφερόμενη σε επισημάνσεις της για εκκρεμείς νομοθεσίας, κατέθεσε την άποψή της για τις άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων, λέγοντας πως πρέπει να «λήγουν και να επανελέγχονται».