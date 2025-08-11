Οκτώ αρχαία μνημεία έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, η οποία σήμερα Δευτέρα μαζί με κλιμάκιο του Τμήματος Αρχαιοτήτων θα βρεθεί επί τόπου για αυτοψία και αξιολόγηση των ζημιών, με σκοπό τη λήψη μέτρων.

Η κ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι δυστυχώς κάποια αρχαία μνημεία υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά, οι οποίες θα αξιολογηθούν περαιτέρω αύριο, με σκοπό τη λήψη μέτρων από το Υφυπουργείο.

Σύμφωνα με την Υφυπουργό Πολιτισμού, ζημιές έχουν υποστεί ο νερόμυλος στην τοποθεσία Καψάλια, στην Κισσούσα, το μεσαιωνικό γεφύρι στην τοποθεσία Ελιόμυλος, στην Ποταμιού, ενώ την κοινότητα Σούνι-Ζανατζιά επηρεάστηκαν τα ερείπια παλαιοχριστιανικής περιόδου, στην τοποθεσία Χιλιάντρης τα ερείπια της εκκλησίας Αγίου Στυλιανού, το Βυζαντινό οικοδομικό σύμπλεγμα στην τοποθεσία Άσπρη Μούττη, τα ερείπια εκκλησίας του Αγίου Σιαλλούμη, καθώς και τα ερείπια δύο άλλων εκκλησιών.

Όπως ανέφερε η Υφυπουργός Πολιτισμού «η φωτιά δεν κατάστρεψε μόνο το βιός των ανθρώπων, τα σπίτια και όλες τις υποδομές, αλλά επηρέασε και μνημεία». Πρόσθεσε ότι επιτελείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων έχει μεταβεί τρεις φορές επί τόπου, ώστε να ελέγξει τις ζημιές.

57 μνημεία δεν έχουν υποστεί ζημιές

Εξήγησε ότι στην περιοχή υπάρχει σειρά από μνημεία πίνακα β’, δηλαδή μνημεία τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες ή στην εκκλησία, αλλά επειδή είναι κηρυγμένα μνημεία, το Τμήμα Αρχαιοτήτων συμβάλλει και βοηθά στο να τα συντηρεί, για να σημειώσει ότι

Από τον πίνακα β’ ελέγχθηκαν 57 μνημεία, μεταξύ των οποίων και εκκλησίες, τα οποία «δεν έχουν πάθει τίποτα», ανέφερε.

Σε σχέση με τις εκκλησίες που επηρεάστηκαν, ανέφερε ότι είναι πίνακα β’, διότι ανήκουν στην Εκκλησία, ωστόσο, σημείωσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων βοηθά στη συντήρηση και ανάδειξη τους επειδή είναι κηρυγμένες μνημεία.

«Η Κυβέρνηση προσπαθεί να μαζέψει όλες αυτές τις πληροφορίες, για να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και στη συνέχεια θα δει τι μέτρα θα λάβει για αυτά τα μνημεία, τα οποία ως μνημεία πίνακα β’, είναι υπό την ευθύνη του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Υφυπουργείου Πολιτισμού”, εξήγησε στο ΚΥΠΕ η κ. Κασσιανίδου.

Επίσης, η Υφυπουργός είπε ότι κατά την επίσκεψή της στην ορεινή Λεμεσό θα συναντηθεί και θα μιλήσει με τους Κοινοτάρχες, από τους οποίους έχει ήδη ζητήσει ενημέρωση για τυχόν ακυρώσεις πολιτιστικών δρώμενων.