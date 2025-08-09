Στις 18 Αυγούστου 2025 θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τους ειδικούς της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF των ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες, που βρίσκονται στην Κύπρο για να συνδράμουν στη διερεύνηση της φονικής πυρκαγιάς στη Λεμεσό, θα ενημερώσουν τον Πρόεδρο για τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνάς τους, αφού ολοκληρώσουν τις επιτόπιες εργασίες τους. Η αναλυτική έκθεση αναμένεται να ετοιμαστεί τις επόμενες εβδομάδες.

Η δεκαμελής ομάδα της ATF, που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, βρίσκεται στην Κύπρο έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου και αποτελείται από εξειδικευμένους ερευνητές εμπρησμών και ατυχημάτων. Οι έρευνες συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές για τη συλλογή στοιχείων που θα οδηγήσουν σε πλήρη αξιολόγηση της διαχείρισης και των αιτίων της πυρκαγιάς.

ΚΥΠΕ