Το πόρισμα της έρευνας που διεξάγει η ομάδα της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF για την προέλευση και την εξάπλωση των πρόσφατων πυρκαγιών στην Επαρχία Λεμεσού θα χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και την εφαρμογή αναγκαίων αλλαγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δεκαμελής ομάδα της ATF, που βρίσκεται στην Κύπρο μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, αποτελείται από εξειδικευμένους ερευνητές εμπρησμών και ατυχημάτων, πραγματογνώμονες εγκληματολογίας και αναλυτές πληροφοριών. Η αποστολή της επικεντρώνεται στη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Πριν από την αναχώρησή τους, τα μέλη της αποστολής θα συναντηθούν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να τον ενημερώσουν για τα ευρήματά τους. Στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί η αναλυτική έκθεση.

Σε δεύτερη φάση, οι αμερικανικές αρχές θα συνδράμουν την Κυπριακή Δημοκρατία στην απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διερεύνηση παρόμοιων συμβάντων, ενώ εξετάζεται η εκπαίδευση Κυπρίων πρώτων ανταποκριτών σε τεχνικές και μεθοδολογίες που εφαρμόζονται διεθνώς.

Παράλληλα, ως κράτος-μέλος της ΕΕ, η Κύπρος θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ενώ ήδη λαμβάνει εξειδικευμένη τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος TSI. Η συνδρομή αυτή αναμένεται να συμβάλει στη μεταρρύθμιση της Πολιτικής Άμυνας σε Πολιτική Προστασία και στη βελτίωση του διακλαδικού συντονισμού.

ΚΥΠΕ