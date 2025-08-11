Αναστάτωση προκλήθηκε σε χθεσινή πτήση αεροπορικής εταιρείας η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρνακα – Θεσσαλονίκη, όταν τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να ακυρωθεί η προσγείωση στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.

Οι επιβάτες αντιλήφθηκαν αμέσως πως κάτι δεν πήγαινε καλά αφού το αεροπλάνο βρισκόταν λίγα μέτρα από το να προσγειωθεί και ξαφνικά ακολούθησε επιτάχυνση και απότομη κλίση του αεροπλάνου. Ως ήταν αναμενόμενο, προκλήθηκε αναστάτωση, αφού οι επιβάτες θεώρησαν πως προέκυψε σοβαρό πρόβλημα με το αεροπλάνο και δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την διαδικασία προσγείωσης.

Η εξήγηση, η οποία καθησύχασε τους επιβάτες, ήρθε λίγα λεπτά αργότερα. Ο πιλότος ενημέρωσε τους επιβάτες πως ο λόγος που ακυρώθηκε η προσγείωση ήταν επειδή στον διάδρομο βρισκόταν άλλο αεροπλάνο! Ως εκ τούτου, ο πιλότος αποφάσισε όπως ακυρώσει την προσγείωση. Έδωσε ξανά ύψος και επιτάχυνση στο αεροπλάνο και προσέγγισε εκ νέου το αεροδρόμιο όταν ο διάδρομος ήταν καθαρός. Τελικά, προσγείωσε το αεροπλάνο τελικά με ασφάλεια.