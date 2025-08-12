Άνω κάτω οι γιατροί του ΓεΣΥ που βρίσκονται στο εξωτερικό για διακοπές (όχι στην Ελλάδα) αφού η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις Πύλες του Συστήματος είναι δυνατή μόνο από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Αποτέλεσμα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, χρειάζεται να εξυπηρετήσουν εκτάκτως τους ασθενείς τους που βρίσκονται στην Κύπρο, είναι αδύνατο να το πράξουν.

Για να ενημερώσει σχετικά γιατρούς και δικαιούχους, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας απέστειλε πριν από λίγο γραπτό μήνυμα σε όλα τα κινητά τηλέφωνα στο οποίο αναφέρεται ότι:

«H ΠPOΣBAΣH ΣTHN IΣTOΣEΛIΔA KAI TIΣ ΠYΛEΣ TOY ΓEΣY EINAI ΠPOΣΩPINA ΔYNATH MONO AΠO KYΠPO KAI EΛΛAΔA ΛOΓΩ METPΩN AΣΦAΛEIAΣ. H OMAΔA MAΣ EPΓAZETAI ENTATIKA ΓIA EΠANAΦOPA THΣ ΠPOΣBAΣHΣ AΠO TO EΞΩTEPIKO».

Το συγκεκριμένο μήνυμα παρερμηνεύθηκε από πολίτες αλλά και παρόχους του ΓεΣΥ οι οποίοι το μετάφρασαν ως «κυβερνοεπίθεση» και άρχισαν να επικοινωνούν με τον ΟΑΥ και τα ΜΜΕ.

Όπως ανέφερε στο philenews αρμόδια πηγή από τον ΟΑΥ, «η απαγόρευση στην πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ από άλλες χώρες πλην της Ελλάδας (και της Κύπρου βεβαίως) έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και καιρό ως μέτρο πρόληψης».

Επειδή, «αυτό το διάστημα πολλοί γιατροί βρίσκονται σε άλλες χώρες και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την Πύλη παροχέων και δεν μπορούν να το πράξουν, κρίναμε σκόπιμο ότι έπρεπε να ενημερώσουμε σχετικά. Διαβεβαιώνουμε ότι καμία επίθεση δεν έχει δεχθεί το ΓεΣΥ. Ο ΟΑΥ, το επόμενο διάστημα, μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, θα άρει τη συγκεκριμένη απαγόρευση ώστε να υπάρχει πρόσβαση γενικά».