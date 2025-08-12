Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 49χρονου από τη Λεμεσό, ο οποίος δηλώθηκε ως ελλείπον πρόσωπο το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 7:30, από τα οικεία του πρόσωπα.

Ο άνδρας είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο από συγγενικά του πρόσωπα, αφού δεν είχε επιστρέψει από άσκηση στην περιοχή της Λαϊκής Λευκοθέας, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου στην Αγία Φύλα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές, με την Πολιτική Άμυνα να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην επιχείρηση εντοπισμού. Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, ο 49χρονος εντοπίστηκε από τον τμηματάρχη της Ομάδας Διάσωσης της Πολιτικής Άμυνας Λεμεσού, Μιχάλη Μουσκαλλή, στην αυλή κατοικίας, στην οποία είχε μεταβεί αναζητώντας βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 49χρονος ήταν εμφανώς εξαντλημένος και αφυδατωμένος. Του παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς κυρίως λόγους.