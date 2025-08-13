Μειώθηκαν οι διελεύσεις Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα μετά την παράνομη σύλληψη των πέντε συμπατριωτών μας από τις κατοχικές Αρχές με το πρόσχημα της παράνομης εισόδου στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Αστυνομία, ενώ το διάστημα πριν τις συλλήψεις των πέντε, δηλαδή από την 1η Ιουλίου μέχρι και 19 Ιουλίου 2025 ο αριθμός των διελεύσεων Ελληνοκυπρίων προς τα κατεχόμενα, ανήλθε περίπου στις 85.000. Την χρονική περίοδο από 20/07/2025, δηλαδή αμέσως μετά τη σύλληψη των «πέντε» μέχρι και τις 06/08/2025, ο αριθμός των διελεύσεων Ελληνοκυπρίων προς τα κατεχόμενα, μειώθηκε περίπου στις 69.000.

Η μείωση που καταγράφεται μπορεί να σχετίζεται άμεσα με τις συλλήψεις των πέντε Ε/κ, μπορεί όμως να είναι προσωρινή, ωστόσο είχε δημιουργηθεί το αίσθημα πως οι συλλήψεις έγιναν ως αντίποινα για τη δίωξη σφετεριστών ε/κ περιουσιών από τις Αρχές της Δημοκρατίας.

Μάλιστα ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την παρουσία του στην εκδήλωση των Αμμοχωστιανών, είχε προειδοποιήσει τους συμπατριώτες μας που επισκέπτονται τα κατεχόμενα να είναι πολύ προσεκτικοί και είχε χαρακτηρίσει παράνομη, φασιστική και πειρατική την απόφαση για τις συλλήψεις τους. Η μείωση κατά 11.000 διελεύσεις ενδέχεται να σχετίζεται με τον φόβο κάποιων μήπως και υποστούν τα ίδια, ειδικά αν ο σκοπός της επίσκεψής τους σχετίζεται με περιουσίες στα κατεχόμενα. Όπως εκτιμάται, με την κίνηση του το κατοχικό καθεστώς να συλλάβει τους πέντε Ε/κ που αναζητούσαν τι απέγιναν οι περιουσίες τους, στέλλει το μήνυμα ότι «μην ψάχνετε τις περιουσίες σας γιατί ό,τι βρίσκεται στα κατεχόμενα ανήκει στο ψευδοκράτος».

Χαρακτηριστική της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί τις πρώτες ημέρες της σύλληψης των πέντε είναι πως στο οδόφραγμα της Πύλας, ενώ τις προηγούμενες Παρασκευές σχηματιζόταν ουρά για να περάσουν στα κατεχόμενα, την προ-περασμένη Παρασκευή δεν υπήρχε όχημα στην αναμονή. Ωστόσο, αυτό το διάστημα πολλοί συμπατριώτες μας έχουν κλείσει διαμονές σε ξενοδοχεία στα κατεχόμενα, ενώ πολλοί που θέλουν να μεταβούν στην περιοχή Παχυάμμου και Πόλης Χρυσοχούς λόγω διακοπών, χρησιμοποιούν τα κατεχόμενα για σκοπούς συντόμευσης της διαδρομής.

Όπως μας διευκρινίστηκε από την Αστυνομία, οι αριθμοί που καταγράφονται πιο πάνω αφορούν μόνο διελεύσεις προς τα κατεχόμενα και όχι αριθμό προσώπων που διακινήθηκαν προς τις κατεχόμενες περιοχές, αφού ένα πρόσωπο μπορεί να μεταβεί περισσότερες από μία φορά από και προς τα κατεχόμενα, στην κάθε χρονική περίοδο που εξετάζεται.

Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος αριθμός διελεύσεων Τουρκοκυπρίων από την 1-19 Ιουλίου ανέρχεται στις περίπου 111.000, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός διελεύσεων από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 6 Αυγούστου έφτασε τις 76.000. Από την 01/01/2025 μέχρι και 06/08/2025, οι αντίστοιχοι αριθμοί διαμορφώνονται στις περίπου 795.000 διελεύσεις Ε/κ προς τα κατεχόμενα και στις περίπου 1.108.000 ανάλογες διελεύσεις Τουρκοκυπρίων.

Στο μεταξύ, αύριο Πέμπτη θα οδηγηθούν εκ νέου σε λεγόμενο στρατιωτικό δικαστήριο Αμμοχώστου οι πέντε, για την υπόθεση της παράνομης σύλληψής τους. Το «δικαστήριο» εξετάζει εναντίον τους υπόθεση για λεγόμενη «παραβίαση συνόρων» και είσοδο στο ψευδοκράτος «χωρίς τη διεκπεραίωση διαδικασιών μετανάστευσης». Υπενθυμίζεται ότι ένας από τους πέντε Ελληνοκύπριους αντιμετωπίζει την «κατηγορία» της παράνομης εισόδου σε στρατιωτική ζώνη στα κατεχόμενα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις «κατηγορούνται» ότι τον βοήθησαν να εισέλθει παράνομα.

Για δυο εκκρεμεί κι άλλη υπόθεση

Εναντίον δύο εκ των πέντε εκκρεμεί και άλλη υπόθεση σε πολιτικό λεγόμενο δικαστήριο σε σχέση με τον σκοπό της επίσκεψής τους και τα έγγραφα που είχαν στην κατοχή τους. Όπως είχε αναφέρει η ψευδοαστυνομία, αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες γης επί της οποίας παρανόμως ανεγέρθηκε συγκρότημα κατοικιών. Λόγω αιτήματος της λεγόμενης αστυνομίας του ψευδοκράτους για εξέταση 4.000 μηνυμάτων που βρέθηκαν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, στα ελληνικά, το «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου είχε αποφασίσει την περασμένη Πέμπτη την «κράτηση» δυο εκ των πέντε Ε/κ για τρεις μήνες.