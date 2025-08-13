Αρχίζει η διαδικασία αποζημίωσης των πρώτων πυρόπληκτων στην επαρχία Λεμεσού. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, η αξιολόγηση των στοιχείων που υπέβαλαν οι πληγέντες ξεκίνησε χθες και θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Προτεραιότητα δίνεται στις μόνιμες κατοικίες και στις περιουσίες μερικής καταστροφής, ενώ προχωρά παράλληλα η κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων ολικής καταστροφής, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία ενίσχυση και αυτών των οικογενειών.

Παρά την πολυπλοκότητα της διαδικασίας, η αρμόδια Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για όσο το δυνατόν γρηγορότερη ολοκλήρωση. Ήδη έχουν αξιολογηθεί οι πρώτες υποθέσεις και οι δικαιούχοι ειδοποιήθηκαν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση αποδοχής, ώστε να λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν για την αποκατάσταση των ζημιών.

Την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε και η καταβολή του εφάπαξ ποσού για κάλυψη βασικών αναγκών, το οποίο έλαβαν συνολικά 286 δικαιούχοι, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ.

“Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποζημίωσης το συντομότερο δυνατό, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε οι πληγέντες να μπορέσουν να επανέλθουν στην καθημερινότητά τους”.