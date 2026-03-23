Τραπεζώματα σε φιλικά σπίτια, εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις επιστρατεύουν υποψήφιοι Δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι με σκοπό να κρύψουν τις προεκλογικές τους δαπάνες και να υπερβούν το χρηματικό όριο που καθορίζει η νομοθεσία.

Αναφορά στην έμμεση εξουδετέρωση της νομοθεσίας κάνει ο Γενικός Ελεγκτής κ. Ανδρέας Παπακωνσταντίνου σε έκθεσή του υπό τον τίτλο «Εκλογικές Δαπάνες των Υποψήφιων Δημάρχων και Αντιδημάρχων για τις Εκλογές που διεξήχθησαν στις 9 Ιουνίου 2024», με ελεγχόμενους φορείς το υπουργείο Εσωτερικών και τις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Σε προλογισμό του Γενικού Ελεγκτή αναφέρεται, πως «η φύση ορισμένων εξόδων (τα οποία δεν εμπίπτουν στις «διαφημιστικές δαπάνες», όπως εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις και «τραπεζώματα»), καθιστά τον εντοπισμό και έλεγχο του συνόλου των προεκλογικών δαπανών πρακτικά αδύνατο κάτι που περιορίζει την αξιοπιστία του τελικού ποσού όσο αφορά στις συνολικές προεκλογικές δαπάνες.

Αναφερόμενος στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 2024, ο Γενικός Ελεγκτής κατονομάζει και (τότε) υποψηφίους δημάρχους και αντιδημάρχους οι οποίοι υπερέβησαν το χρηματικό όριο το οποίο καθορίζεται στη νομοθεσία για σκοπούς προεκλογικών δαπανών. Σημειώνεται, πως κάποιοι από αυτούς εξελέγησαν στις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024.

Συγκεκριμένα, οι (τότε) υποψήφιοι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι Γιάννης Αρμεύτης, Λούκας Πολυκάρπου, Νίκος Δαμιανού, Κυριάκος Ξυδιάς, Παντελής Γεωργίου, Εύρος Λοϊζίδης και Μιλτιάδης Παπαδόπουλος έκοψαν τα κοντέρ, κοινώς τα μιλίμετρα των προεκλογικών δαπανών που προβλέπονται από τη νομοθεσία, υπό την έννοια ότι υπερέβησαν το ανώτατο καθορισμένο όριο.

Πιο αναλυτικά κ. Γιάννης Αρμεύτης αντί €30.000 που είναι το όριο εμφανίζεται να είχε έξοδα €61.494, καταγράφοντας υπέρβαση €31.494 με το ποσοστό υπέρβασης να αγγίζει το 105%.

Ο υποψήφιος δήμαρχος Λούκας Πολυκάρπου με όριο εξόδων €20.000 (καθορίζεται αναλόγως του αριθμού των ψηφοφόρων του κάθε Δήμου) δαπάνησε €28.601 καταγράφοντας υπέρβαση €8.601 ή ποσοστό 43% πέραν του επιτρεπομένου.

Ο υποψήφιος δήμαρχος Δρομολαξίας-Μενεού, Νίκος Δαμιανού, με όριο €10.000, δαπάνησε €14.756 με την υπέρβαση να φτάνει σε €4.756 ή ποσος΄το 48%.

Ο υποψήφιος δήμαρχος Αμαθούντας Κυριάκος Ξυδιάς αντί €20.000 δαπάνησε €29.550 , δηλαδή €9.550 περισσότερα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48%.

Ο υποψήφιος δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου με όριο €20.000 δαπάνησε €26.893, δηλαδή €6.893 ή ποσοστό 34% πέραν του ορίου.

Ο υποψήφιος δήμαρχος Πάφου Εύρος Λοϊζίδης με όριο €20.000 δαπάνησε €23.315, δηλαδή €3.315 περισσότερα ή ποσοστό 17% πέραν του ορίου.

Αξίζει να σημειωθεί, πως τα συνολικά έξοδα που δήλωσαν οι 255 υποψήφιοι αντιδήμαρχοι, καθώς και τα έξοδα διαφήμισης, ανήλθαν σε €359.099 και €81.646, δηλαδή, ο μέσος όρος τους ανήλθε σε €1.408 και €320, αντίστοιχα.

Από το σύνολο 337 υποψηφίων που υπέβαλαν ΕΕΕ, 66 υποψήφιοι ή ποσοστό 19,6% δεν κατέθεσαν οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία για τα έξοδα που δήλωσαν, ενώ 106 υποψήφιοι ή ποσοστό 31,45%, υπέβαλαν τις εκθέσεις τους χωρίς να επισυνάψουν πλήρη παραστατικά (172 υποψήφιοι ή ποσοστό 51% συνολικά).

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, ο αριθμός των υποψήφιων Δημάρχων και Αντιδημάρχων για εκλογή στους 29 Δήμους, ανήλθε σε 82 και 255, αντίστοιχα, δηλαδή οι υποψηφιότητες ανήλθαν, συνολικά, σε 337, όσος και ο αριθμός των ΕΕΕ που υποβλήθηκαν από τις Επαρχιακές Διοικήσεις προς την Υπηρεσία μας για έλεγχο.

Ο Γενικός Ελεγκτής παρατηρεί, πως πέραν των υπερβάσεων στο όριο των εκλογικών εξόδων, πρακτικές που παρατηρούνται κατά τις προεκλογικές περιόδους, όπως η φιλοξενία προεκλογικών εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας από υποστηρικτές υποψηφίων χωρίς χρέωση, η έκδοση τιμολογίων από διαφημιστικούς φορείς σε τρίτα πρόσωπα (εκτός του υποψηφίου και εκλογικού αντιπροσώπου) καθώς και το ενδεχόμενο παράτυπης καταβολής πληρωμών προς παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών σε μετρητά χωρίς την ύπαρξη ελεγκτικού ίχνους, εγείρουν περαιτέρω εύλογες ανησυχίες ως προς την αποτελεσματική τήρηση των οροφών προεκλογικών δαπανών που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Ο Γενικός Ελεγκτής διευκρινίζει επίσης, πως ο έλεγχος περιορίζεται στις «δαπάνες διαφήμισης» όπως αυτές καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Παρατηρεί εξάλλου, πως το μεγαλύτερο μέρος των εκλογικών δαπανών παραμένει εκτός πεδίου ελέγχου.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου αναφέρει παράλληλα, πως το 51% των υποψηφίων δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν ελλιπή παραστατικά, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την επαλήθευση της ακρίβειας και της πληρότητας των δηλώσεων. Επισημαίνεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει υποχρέωση υποβολής παραστατικών, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ουσιωδώς η αποτελεσματικότητα του ελέγχου.

Στην έκθεση καταγράφονται και οι ακόλουθες παρατηρήσεις:

– Για έλεγχο συμμόρφωσης υποψηφίων υποβλήθηκαν 337 Εκθέσεις Εκλογικών Εξόδων

-Οι συνολικές δηλωθείσες προεκλογικές δαπάνες υποψηφίων ήταν €1,21 εκατ.

-Οι διαφημιστικές δαπάνες που ελέγχθηκαν, ύψους €346.004, καλύπτουν μικρό μέρος του συνόλου των δαπανών.

-Ποσοστό 31% των ελέγχων αφορούν τους υποψηφίους Δημάρχους και 23% των δαπανών αφορούν τους αντιδημάρχους.

-Ποσοστό 69% των εκλογικών δαπανών παραμένει εκτός ελεγκτικού πεδίου.

-Ποσοστό 51% των υποψηφίων δεν υπέβαλαν επαρκή παραστατικά, περιορίζοντας την αξιοπιστία των δηλώσεων

-Συνολικά 50 πάροχοι δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν ελλιπή στοιχεία για διαφημιστικές υπηρεσίες.

-Εντοπίστηκαν 73 Περιπτώσεις ασυμφωνίας μεταξύ στοιχείων παρόχων και δηλώσεων υποψηφίων.

-70 Υποψήφιοι που δήλωσαν μηδενικές ή χαμηλότερες δαπάνες από αυτές των παρόχων

-55 Περιπτώσεις τιμολόγησης σε τρίτους, υποδηλώνοντας πιθανή απόκρυψη δαπανών

-55 Πληρωμές άνω των €100 σε μετρητά, χωρίς επαρκές ελεγκτικό ίχνος