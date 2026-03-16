Με πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ, κάποιοι δήμαρχοι και κοινοτάρχες, θα υπηρετήσουν για δεκαετίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρόλον ότι με βάση τη νομοθεσία δεν μπορούν να εκλεγούν πέραν των τριών θητειών συνολικά.

Σκοπός της πρότασης νόμου, την οποίαν κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ κ. Πανίκος Λεωνίδου, όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, είναι:

«Η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να αναθεωρηθεί η ισχύουσα διάταξη η οποία αφορά στον καθορισμό ανώτατου ορίου θητειών για την εκλογή των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση προβλέπεται ότι, για σκοπούς υπολογισμού του αριθμού των θητειών που έχει υπηρετήσει πρόσωπο στο αξίωμα του δημάρχου, του αντιδημάρχου ή του συμβούλου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι θητείες των εν λόγω αιρετών αξιωματούχων πριν από τη διενέργεια των γενικών εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης του έτους 2029».

Ακριβώς η ίδια πρόνοια περιλαμβάνεται και σε δεύτερη πρόταση Νόμου την οποίαν κατέθεσε ο κ. Λεωνίδου, με τη διαφορά ότι αφορά τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να αναθεωρηθεί η ισχύουσα διάταξη η οποία αφορά στον καθορισμό ανώτατου ορίου θητειών για την εκλογή των κοινοταρχών και των μελών των κοινοτικών συμβουλίων.

Με βάση τις πιο πάνω προτάσεις, κάποιοι μπορούν να εκλεγούν στο πόστο του Δημάρχου ή του κοινοτάρχη για 15 χρόνια. Συγκεκριμένα, η υφιστάμενη νομοθεσία, και συγκεκριμένα το άρθρο 18 (1), προνοεί ότι «δεν δύναται να εκλεγεί δήμαρχος ή αντιδήμαρχος ή σύμβουλος πρόσωπο το oπoίo έχει υπηρετήσει στο αξίωμα του δημάρχου, του αντιδημάρχου ή του συμβούλου, αντίστοιχα, για τρεις συνολικά θητείες».

Σημειώνεται, πως η κάθε θητεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι πενταετής αλλά αυτή τη στιγμή στους Δήμους κάποια άτομα υπηρετούν ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, τα οποία, με βάση την πρόταση νόμου θα μηδενιστούν ώστε να μπορούν οι επηρεαζόμενοι να διεκδικήσουν επανεκλογή για άλλες τρεις θητείες.

Ένα παράδειγμα αποτελεί και ο ίδιος ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων κ. Ανδρέας Βύρας ο οποίος υπηρετεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση από τις 18 Δεκεμβρίου 2016 όταν εξελέγη στο αξίωμα του Δημάρχου Λάρνακας. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία θα δικαιούτο να διεκδικήσει επανεκλογή για τελευταία φορά το έτος 2029. Σημειώνεται, πως η θητεία όλων των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει παραταθεί για δυόμιση χρόνια (χωρίς εκλογές) για σκοπούς προετοιμασίας της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Και βεβαίως υπάρχουν και άλλοι αιρετοί οι οποίοι υπηρέτησαν ήδη δέκα χρόνια με την προοπτική να φτάσουν τα 25 προτού «κρεμάσουν τα παπούτσια».