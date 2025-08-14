Η 23η Ιουλίου: Η μέρα που σημάδεψε ανεξίτηλα την ορεινή Λεμεσό. Μια μέρα που μετέτρεψε το πράσινο των βουνών σε ένα απέραντο τοπίο μαύρου και γκρίζου και βύθισε τους κατοίκους σε πρωτοφανή αγωνία και απόγνωση. Το βάρος της καταστροφής ασήκωτο. Κι όμως, καθώς περνούν οι μέρες, οι άνθρωποι της περιοχής προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους, να δώσουν πνοή σε ό,τι απέμεινε, να επιστρέψουν σε έναν ρυθμό ζωής, όσο δύσκολο κι αν είναι.

Ένας Δεκαπενταύγουστος αλλιώτικος. Όχι όπως οι προηγούμενοι. Όχι με τη λάμψη των γιορτών, αλλά με τη φλόγα της ελπίδας. Για περίπου 16 χωριά της ορεινής Λεμεσού, το «Πάσχα του καλοκαιριού» δεν είναι φέτος απλώς μια θρησκευτική εορτή. Είναι μια πράξη αντίστασης στη σιωπή και την καταστροφή. Παρά το μαύρο που κυριαρχεί γύρω τους, οι τοπικές Αρχές μαζί με τους συνδέσμους αποδήμων, αποφάσισαν να κρατήσουν τα χωριά τους ζωντανά. Να γεμίσουν ξανά οι πλατείες, τα καφενεία και τα ταβερνάκια με μουσικές, φωνές και ζωή. Στέκονται όρθιοι, παλεύουν και δεν τα παρατούν. Περιμένουν τους ντόπιους να πάρουν τον δρόμο προς τα ορεινά, να ανηφορίσουν για μια εξόρμηση που φέτος έχει άλλο νόημα – όχι απλώς για αναψυχή, αλλά για συμπαράσταση και ενίσχυση.

Με καρδιά ανοιχτή και κουράγιο που περισσεύει, αναμένουν τον κόσμο να τους επισκεφθεί. Είναι έτοιμοι να τους εξυπηρετήσουν, να τους φιλοξενήσουν όπως οι άνθρωποι της κυπριακής υπαίθρου γνωρίζουν. Με αυθεντικότητα, αγάπη για την παραδοσιακή φιλοξενία που δεν έσβησε ούτε μπροστά στις πύρινες γλώσσες που τους έζωσαν.

«Ο τόπος μας δοκιμάστηκε σκληρά. Οι φλόγες τύλιξαν το βουνό, μαύρισαν τη γη, άφησαν πίσω τους στάχτη και σιωπή. Όμως εμείς είμαστε ακόμη εδώ – ζωντανοί, όρθιοι, αποφασισμένοι να στηρίξουμε τους συγχωριανούς μας και τις μικρές επιχειρήσεις τους. Δεν τα παρατάμε», δηλώνουν μιλώντας στον «Φ» οι κοινοτάρχες Λόφου, Αγίου Θεράποντα, Βουνιού και Ομόδους, στέλνοντας μήνυμα προς τους πολίτες να τους επισκεφθούν και να στηρίξουν τις πληγείσες κοινότητες τους.

«Να δώσουν μια ψυχική ανάσα»

Ο κοινοτάρχης του Αγίου Θεράποντα, Θεράπων Χρυσοστόμου, μιλώντας στον «Φ» αναφέρει ότι ο φετινός Δεκαπενταύγουστος θα είναι διαφορετικός απ’ ό,τι έχουν συνηθίσει. «Θέλουμε ο κόσμος να ανηφορίσει στα χωριά μας. Να δώσει λίγη ζωή και χαρά στους ντόπιους που πέρασαν όλο αυτό το κακό. Το ίδιο και οι απόδημοι. Να μας επισκεφθούν και να μας στηρίξουν – όχι μόνο για να ενισχύσουν την κοινότητα, αλλά για να δώσουν και μια ψυχική ανάσα στους ανθρώπους μας»

Παρά τις δυσκολίες, η κοινότητα προχωρά με την καθιερωμένη διοργάνωση τομπόλας, καθώς και το πανηγύρι της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας. «Ελπίζουμε να έρθει κόσμος, να στηρίξει την εκκλησία και την κοινότητα. Έστω και να δούμε ανθρώπους να περπατούν ξανά στο χωριό, να γελάσει λίγο το πρόσωπό μας».

Στον Άγιο Θεράποντα λειτουργούν μια παραδοσιακή ταβέρνα, παραδοσιακά καφενεία στον πυρήνα του χωριού, αλλά και μια σύγχρονη καφετέρια που προσελκύει νεότερο κόσμο. Θα πραγματοποιηθεί, επίσης, και η καθιερωμένη αιμοδοσία στις 16 Αυγούστου όπως και θεατρική παράσταση. Η τοπική κοινωνία προσπαθεί να σταθεί όρθια, δίνοντας κίνητρα στον κόσμο να επιστρέψει.

Τετραήμερο εκδηλώσεων στο Βουνί – «Η φωτιά μας δοκίμασε, αλλά δεν μας λύγισε»

Στο Βουνί το κοινοτικό συμβούλιο, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αποδήμων και τον Γυναικείο Όμιλο, διοργανώνει τετραήμερο εκδηλώσεων, από τις 14 έως τις 17 Αυγούστου, με στόχο να ξαναδώσουν πνοή στο χωριό και ελπίδα στους ανθρώπους του.

«Η φωτιά μας δοκίμασε, αλλά δεν μας λύγισε», είναι το σύνθημα της κοινότητας, που καλεί τόσο τους ντόπιους όσο και τους αποδήμους να επισκεφθούν το χωριό, να συμμετάσχουν στις μουσικές βραδιές, στους διαγωνισμούς τομπόλας και στις πολιτιστικές δράσεις.

«Χρειαζόμαστε τη στήριξη των Κυπρίων. Οι τουρίστες έχουν πια φύγει. Από την πρώτη στιγμή, όμως, ο κόσμος στάθηκε δίπλα μας και αυτό μας δίνει δύναμη. Θέλουμε να δούμε τα χωριά μας να γεμίζουν ξανά με φωνές, ζωή και χαμόγελα – ακόμα κι αν όλα γύρω μας είναι μαύρα. Ξέρουμε ότι το πράσινο χάθηκε, αλλά θα το ξαναφέρουμε. Δεν θα τα παρατήσουμε», δηλώνει ο κοινοτάρχης Βουνιού, Ματθαίος Πρωτοπαπάς

Το Βουνί παραμένει ζωντανό με πέντε ταβέρνες, παραδοσιακά φαγητά, καφενείο, τοπικά εδέσματα, λαϊκή αγορά, και 45 δωμάτια φιλοξενίας είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους επισκέπτες. «Αντέξαμε, αντέχουμε και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Με πίστη και θέληση, θα γεμίσει ξανά το χωριό μας με ζωή», αναφέρει ο κοινοτάρχης.

Πέρνα από τις εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου, η κοινότητα στις 27 Σεπτεμβρίου, προγραμματίζει εκδήλωση για να ευχαριστήσει όλους όσοι στάθηκαν δίπλα της και κυρίως τους δεκάδες εθελοντές, «έστω και με ένα κέρασμα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κοινοτάρχης.

«Θέλουμε η περιοχή μας να παραμείνει ζωντανή»

Και στο Όμοδος, το ιστορικό χωριό με τη μεγάλη πολιτιστική παράδοση, οι πληγές της φωτιάς είναι ακόμα φρέσκες. Οι τοπικές επιχειρήσεις, τα οινοποιεία και τα εστιατόρια έχουν πληγεί σημαντικά ζητούν τη στήριξη του κόσμου – ιδιαίτερα των Κυπρίων που θα επιλέξουν εξορμήσεις στα ορεινά. «Θέλουμε η περιοχή μας να παραμείνει ζωντανή. Όσοι έμειναν στην ύπαιθρο και τη στηρίζουν, αξίζουν τη στήριξή μας», αναφέρει ο κοινοτάρχης Ομόδους, Ευγένιος Μιχαήλ.

Το χωριό διαθέτει παραδοσιακές ταβέρνες, οινοποιεία, μικρές επιχειρήσεις που παράγουν και προσφέρουν τοπικά εδέσματα, αλλά και τη ζεστή, αυθεντική κυπριακή φιλοξενία που δεν έσβησε ούτε μπροστά στη φωτιά. Από την άλλη, η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, σημείο αναφοράς για την κοινότητα και τους επισκέπτες, παραμένει ανοιχτή για ένα κερί, μια προσευχή.

«Ας έρθει ο κόσμος, έστω και για μια βόλτα», αναφέρει ο κοινοτάρχης. «Να περπατήσει στα παραδοσιακά μας δρομάκια, να απολαύσει τον καφέ του, να δοκιμάσει τα ντόπια εδέσματα και – το πιο σημαντικό – να στηρίξει όλους αυτούς τους ανθρώπους που με τις επιχειρήσεις τους κρατούν την κοινότητα ζωντανή εδώ και δεκαετίες.»

Τα κρασοχώρια της Λεμεσού, άλλωστε, δεν είναι μόνο η αμπελουργία και το κρασί – είναι και μια ολόκληρη αλυσίδα αγροτουρισμού, πολιτισμού και γαστρονομικής εμπειρίας, που χρειάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ τη στήριξη των Κυπρίων.

«Προχωρούμε μπροστά, για να ξαναφτιάξουμε το χωριό μας»

Με αυτό το μότο «η φλόγα της αγάπης δυνατότερη από τη φωτιά», η κοινότητα της Λόφου στέκεται και πάλι στα πόδια της και ετοιμάζεται για το 34ο Φεστιβάλ «Άκης Θεοδώρου», από τις 14 έως τις 17 Αυγούστου, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ζωής και ελπίδας.

Όπως δηλώνει στον «Φ» ο κοινοτάρχης Γιάννης Νεοφύτου, «η ζωή συνεχίζεται. Πλησιάζει ο Δεκαπενταύγουστος και εμείς θέλουμε ο κόσμος να έρθει στα χωριά μας. Να στηρίξει τους ανθρώπους μας, να γεμίσει ο τόπος με φωνές και χαμόγελα. Να ξεχάσουν, έστω και για λίγο, το κακό που μας βρήκε». Ο ίδιος τόνισε ότι τα υλικά αγαθά ξαναέρχονται, αλλά η ζωή δεν σταματά. «Προχωρούμε μπροστά, όλοι μαζί, για να ξαναφτιάξουμε το χωριό μας, να φέρουμε πίσω το πράσινο – όσο αυτό είναι εφικτό. Η παρουσία όλων στις εκδηλώσεις είναι μια πράξη στήριξης και ανθρωπιάς».

Το φετινό φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παραδοσιακές εκδηλώσεις, φαγητό, μουσική και κυπριακή φιλοξενία. Ο κ. Νεοφύτου υπογράμμισε πως όλες οι επιχειρήσεις του χωριού είναι ανοικτές και λειτουργούν. «Ακόμα και το ξενοδοχείο που επλήγη μερικώς από τη φωτιά, δεν καταστράφηκε – υπέστη μόνο ζημιές στην πρόσοψή του. Ο ιδιοκτήτης του προσπαθεί καθημερινά να το επαναφέρει σε πλήρη λειτουργία. Οι ταβέρνες και τα καταστήματα είναι έτοιμα να υποδεχθούν τον κόσμο, όπως κάθε χρόνο». Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα στον ντόπιο τουρισμό να στηρίξουν τα πυρόπληκτα χωριά και τις κυπριακές επιχειρήσεις που παλεύουν χρόνια να κρατηθούν ζωντανές. Φέτος, η παρουσία του κόσμου έχει μεγαλύτερη για αξία από ποτέ».