Το αδιαχώρητο γίνεται σε όλες τις εκδηλώσεις στη λεωφόρο Κόλπου των Κοραλλίων στην Πέγεια, όπου πραγματοποιείται το «Φεστιβάλ του Δρόμου» που οργανώνει ο Δήμος Ακάμα. Κάτι που αναμένεται να συμβεί και απόψε με τη νέα εκδήλωση που πραγματοποιείται στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου και το Δημοτικό Συμβούλιο φρόντισαν να φιλοξενούν μπάντες, χορευτικά συγκροτήματα, θέατρο σκιών, τεχνίτες και διασκεδαστές για μικρούς και μεγάλους. Για ώρες η τουριστική αυτή περιοχή είναι γεμάτη από εκατοντάδες άτομα κάθε ηλικίας και εθνικότητας που απόλαμβάνουν τα όμορφια βράδια του καλοκαιριού και τα happenings.

Στα πλαίσια του « Φεστιβάλ Δρόμου 2025», ο Δήμος Ακάμα έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα καλύπτοντας με καθημερινές σχεδόν εκδηλώσεις όλα τα δημοτικά του διαμερίσματα. Επίκεντρο των καλοκαιρινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων είναι η τουριστική περιοχή του Κόλπου των Κοραλλίων.

Από τις 26 Ιουλίου μέχρι και τις 17 Αυγούστου στην περιοχή παρουσιάζονται εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους.