Στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων στη Λάρνακα προχώρησε η Αστυνομία, διερευνώντας κατοχή, χρήση και μεταφορά πυροβόλου όπλου, απερίσκεπτες πράξεις, και άλλα αδικήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε καταγγελία από δύο πολίτες ότι σε διαφορετικές περιπτώσεις χθες, ενώ βρίσκονταν σε ανοικτούς χώρους στη Λάρνακα ένιωσαν χτυπήματα από άγνωστο αντικείμενο ο ένας στο κεφάλι και ο άλλος στην πλάτη (άγνωστο πως, πιθανόν με χρήση αεροβόλου).

Φαίνεται να προέρχονταν από διερχόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν όπως διαπιστώθηκε μετά οι τέσσερις συλληφθέντες.

Εκδόθηκαν εντάλματα εναντίον τους και συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.