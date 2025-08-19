Σε σοβαρή κατάσταση ανεπαρκούς εξυπηρέτησης βρίσκεται το λιμάνι Λάρνακας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους εισαγωγείς ζωοτροφών, οι οποίοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις που επιφέρει η λειτουργική κατάρρευση στην αλυσίδα εφοδιασμού και την τοπική οικονομία.

Σε επιστολή τους προς τη γενική διευθύντρια του υπουργείου Μεταφορών, Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη, με κοινοποίηση στον υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, οι εισαγωγείς εκφράζουν έντονη αγανάκτηση για την «τραγική κατάσταση» που επικρατεί στο λιμάνι, αποδίδοντας την ευθύνη στην ελλιπή στελέχωση της Αρχής Λιμένων Κύπρου μετά την αποχώρηση της εταιρείας ΚΙΤΙΟΝ.

Όπως καταγγέλλει ο κ. Γιώργος Κατωδρύτης, εκ μέρους της AGS Agrotrading Ltd και των εισαγωγέων ζωοτροφών, η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, καθώς σήμερα είναι διαθέσιμοι μόλις δύο γερανοδηγοί για την επάνδρωση πέντε γερανών της Αρχής Λιμένων, οι οποίοι απαιτούν συνολικά 20 άτομα για πλήρη λειτουργία σε δύο βάρδιες.

Αντί αυτών, η Αρχή υποχρεώνεται να καταφύγει σε ιδιώτες γερανοφόρους με περιορισμένες δυνατότητες και αυξημένο κόστος, γεγονός που προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στην εκφόρτωση πλοίων. Το κόστος αυτών των καθυστερήσεων μετακυλύετε στους εισαγωγείς, οι οποίοι καλούνται να πληρώνουν αποζημιώσεις της τάξης των 5.000 δολαρίων ημερησίως σε πλοιοκτήτες.

«Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να εκφράσουμε την έντονη αγανάκτησή μας και τον βαθύ προβληματισμό μας για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι Λάρνακας όσον αφορά την εξυπηρέτηση πλοίων και φορτίων, ως άμεση συνέπεια της ελλιπούς στελέχωσης της Αρχής Λιμένων Κύπρου», αναφέρουν οι εισαγωγείς.

Από την ημέρα αποχώρησης της ΚΙΤΙΟΝ, συμπληρώνουν, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά. «Έχουμε κατ’ επανάληψη καταβάλει προσπάθειες για να εξηγήσουμε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου την ανάγκη να επιτραπεί στην Αρχή Λιμένων να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις στοιχειώδεις ανάγκες λειτουργίας του λιμανιού. Παρ’ όλα αυτά, αντιμετωπίζουμε διαρκώς άρνηση, αδιαφορία και ακατανόητη αδράνεια».

Σύμφωνα με τον κ. Κατωδρύτη «η απουσία στοιχειώδους επιχειρησιακής επάρκειας οδηγεί σε καθυστερήσεις, ζημίες, απογοήτευση χρηστών και απαξίωση της Λάρνακας ως λιμενικού προορισμού. Ο γράφων προσωπικά, αλλά και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και φορείς, έχουμε ήδη απευθυνθεί πολλαπλώς στον Υπουργό και στο Υπουργείο, χωρίς να έχει υπάρξει οποιαδήποτε ουσιαστική ανταπόκριση».

Στην επιστολή τους, οι εισαγωγείς θέτουν ακόμη ένα σοβαρό ζήτημα: την υποψία ότι η συνεχιζόμενη απαξίωση της λειτουργίας του λιμανιού είναι σκόπιμη, με στόχο τη δημιουργία κλίματος αποτυχίας της Αρχής Λιμένων, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για νέα ιδιωτικοποίηση. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Αν αυτός είναι ο στόχος, τότε πρόκειται για βαρύτατη πολιτική και διοικητική ευθύνη, που δεν μπορεί και δεν θα μείνει αναπάντητη.»

Ο κ. Κατωδρύτη κάλεσε μέσω της επιστολής του τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου άμεσα:

>> «Να εγκρίνετε χωρίς άλλη καθυστέρηση την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού στην Αρχή Λιμένων για το Λιμάνι Λάρνακας.

>> Να παρουσιάσετε σαφές χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του λιμανιού.

>> Να σταματήσετε πρακτικές που οδηγούν στην απαξίωση του λιμανιού προς όφελος απροσδιόριστων “λύσεων”».

Αίτημα για άμεση παρέμβαση προς ΚΕΒΕ και ΕΒΕΛ

Οι εισαγωγείς απηύθυναν επίσης έκκληση προς το ΚΕΒΕ και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας (ΕΒΕΛ), ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους για επίλυση του προβλήματος.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ, Νάκης Αντωνίου, μιλώντας στον «Φ», ανέφερε ότι ανέλαβε σχετικές πρωτοβουλίες και, όπως αποκάλυψε, οι παρεμβάσεις προς το υπουργείο Μεταφορών φαίνεται να αποδίδουν σταδιακά αποτελέσματα. Ο κ. Αντωνίου δήλωσε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 επανέρχεται στο λιμάνι ο εκπαιδευτής γερανοδηγών, με εργοδότηση από την ΑΝΕΤΕΛ, ενώ συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η εργοδότηση γερανοδηγών μέσω της μεθόδου αγοράς υπηρεσιών από την ίδια Αναπτυξιακή. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα των ενεργειών του ΕΒΕΛ, αναμένεται η χρήση και επιπρόσθετου μηχανήματος για την ενίσχυση της εξυπηρέτησης.

Σε δήλωσή του στον «Φ», ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης επιβεβαίωσε ότι, έπειτα από τις παραστάσεις του ΕΒΕ Λάρνακας και τις σχετικές εισηγήσεις, δόθηκαν οδηγίες από τη Διεύθυνση του Υπουργείου προς την ΑΝΕΤΕΛ για αγορά υπηρεσιών γερανοδηγών, ως άμεσο μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος. «Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και προχωρήσαμε σε συντονισμένες ενέργειες για άμεση ενίσχυση της λειτουργίας του λιμανιού. Η αγορά υπηρεσιών γερανοδηγών μέσω ΑΝΕΤΕΛ αποτελεί προσωρινό αλλά ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαφεάδης. Περαιτέρω, ο Υπουργός ανέφερε ότι στο τέλος του χρόνου ολοκληρώνονται οι αποσπάσεις της Αρχής Λιμένων προς άλλα Τμήματα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης. Εξήγησε ότι για την Αρχή Λιμένων δεν υφίσταται πλέον ζήτημα υπεράριθμων μελών και ζήτησε όπως τα άτομα αυτά επιστρέψουν για να βοηθήσουν σε όλα τα καθήκοντα που είχαν πριν την απόσπαση.

Στην επιστολή οι εισαγωγείς ζωοτροφών αναφέρουν ότι η έλλειψη γερανοδηγών καθιστά αδύνατη την επάνδρωση των γερανών και εκφορτωτικών μηχανημάτων της Αρχής Λιμένων. Συγκεκριμένα:

• Κάθε μηχάνημα απαιτεί 2 γερανοδηγούς ανά βάρδια, για 8 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

• Υπάρχουν 2 βάρδιες ημερησίως (07:00–15:00 & 15:00–23:00).

• Η Αρχή Λιμένων διαθέτει 5 μηχανήματα, άρα για να επανδρωθούν όλα τα μηχανήματα και στις 2 βάρδιες χρειάζονται 20 γερανοδηγοί.

• Σήμερα είναι διαθέσιμοι μόλις 2 γερανοδηγοί.

«Μετά την αποχώρηση της ΚΙΤΙΟΝ προσλήφθηκαν 5 γερανοδηγοί μέσω ΑΝΕΤΕΛ, κάποιοι αποχώρησαν, ενώ άλλος βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών. Άρα, παραμένουν μόνο 4, εκ των οποίων λειτουργικά μόνον 2. Αυτό οδηγεί στη μερική λειτουργία μόνο 2 μηχανημάτων, για 2 ώρες ανά κύκλο, ακολουθούμενες από 1,5 ώρα διακοπής, ενώ η βραδινή βάρδια δεν καλύπτεται καθόλου», αναφέρεται στην επιστολή. Η ΚΙΤΙΟΝ, σημειώνει, διέθετε 9 γερανοδηγούς, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η Αρχή Λιμένων προσφεύγει σε ιδιώτες γερανοφόρους, με σοβαρούς περιορισμούς:

• Διαθέτουν μόλις 2-3 κατάλληλους γερανούς.

• Χαμηλός ρυθμός εκφόρτωσης: 1.000-1.200 τόνοι/βάρδια, αντί 2.500-3.500 τόνων με τα μηχανήματα της Αρχής.

• Υψηλό κόστος: €2,50/τόνο. Για πλοίο 6.000 τόνων, η απώλεια εσόδων για την Αρχή ανέρχεται σε €15.000.

Οι εισαγωγείς, όπως και η εταιρεία Agrotrading, δεσμεύονται με ρυθμούς εκφόρτωσης 2.000-3.000 τόνων/24 ώρες. Όταν αυτοί οι ρυθμοί δεν επιτυγχάνονται ή δεν υπάρχουν διαθέσιμα μηχανήματα, σημειώνονται καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις στους πλοιοκτήτες, της τάξης των 5.000 δολαρίων ημερησίως.

Αναζητώντας το μέλλον του λιμανιού

Ο κ. Αντωνίου αναφέρθηκε και στο μέλλον του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας, αποκαλύπτοντας ότι αναμένεται προσεχώς συνάντηση με εκπροσώπους του ελληνικού Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την αξιοποίηση και αναβάθμιση των υποδομών. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η Λάρνακα να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, με βάση ολοκληρωμένη μελέτη που έχει ετοιμάσει το ΕΒΕΛ.