Σοβαρά προβλήματα που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία εργαζομένων και κοινού και δημιουργούν κάκιστη εικόνα για το κρατικό κτηριακό συγκρότημα, καταγγέλλουν εργαζόμενοι στα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου.

Σε επιστολή προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων γίνεται λόγος για χώρους στα κτήρια, όπως το αμφιθέατρο, που δεν καθαρίζεται και δεν αερίζεται συχνά με αποτέλεσμα να βρίσκονται εργαζόμενοι που μεταβαίνουν εκεί ενώπιον νεκρών τρωκτικών, δυσοσμίας, ατμόσφαιρας κλεισούρας και τμημάτων της οροφής που αποκολλούνται.

Σύμφωνα με το θέμα που φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα το philenews, από δημόσιες υπηρεσίες που εδρεύουν στα Κυβερνητικά Κτήρια έχουν σταλεί επισήμως επιστολές προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων με τις οποίες ζητείται επειγόντως καθαρισμός και απολύμανση χώρων όπως το αμφιθέατρο του κτηριακού συγκροτήματος.

Κάνοντας λόγο για σοβαρά παραμελημένη κατάσταση και ακατάλληλους προς χρήση χώρους, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι τόσο στο ίδιο το αμφιθέατρο, όσο και στον προθάλαμο του, παρουσίαζει έντονη και δυσάρεστη οσμή κλεισούρας με εμφανές τον ανεπαρκή καθαρισμό και εξαερισμό των χώρων.

Αναφέρουν επίσης ότι υπάρχουν νεκρά τρωκτικά όπως κατσαρίδες και νεκρά έντομα εντός του χώρου, γεγονός που δημιουργεό σοβαρά ζητήματα υγιεινής, ενώ το χαλί είναι καλυμμένο από χοντρό στρώμα σκόνης και βρωμιάς, καθιστώντας το ακατάλληλο για χρήση. Από την οροφή, τονίζουν επίσης οι υπάλληλοι, έχουν αποκολληθεί και πέσει κομμάτια ξύλου και επιβάλλεται η άμεση αντικατάσταση τους.

Η κατάσταση, αναφέρεται στην παρέμβαση προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων, επιβάλλεται να βελτιωθεί άμεσα, δεδομένου ότι στις 27 Αυγούστου το αμφιθέατρο προγραμματίζεται να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση σεμιναρίου.

Απαντώντας στις καταγγελίες αυτές με επιστολή που απέστειλε το Τμήμα Δημοσίων Έργων ξεκαθαρίζει ότι τα προβλήματα αυτά έχουν ουσιαστικά να κάνουν με την απουσία της Διαχειριστικής Επιτροπής που είχε συσταθεί στα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου με την αποπεράτωση και λειτουργία τους. Τα Δημόσια Έργα, τονίζεται, είχαν συγκροτήσει μια μονάδα συντήρησης που λειτουργούσε υποστηριστικά προς την Διαχειριστική Επιτροπή των Κτηρίων σε τεχνικά θέματα. Δεδομένου όμως ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθμός του ωρομίσθιου προσωπικού έχει μειωθεί σημαντικά σε παγκύπρια βάση, το Τμήμα δεν έχει πλέον τη δυνατότητα διατήρησης μόνιμων μονάδων συντήρησης σε κρατικά κτήρια.

Ως εκ τούτου, επισημαίνει το Τμήμα Δημοσίων Έργων, οι συντηρήσεις και επιδιορθώσεις γίνονται μέσω της διαδικασίας της αποστολής έντυπων κλήσεων προς αυτό από τους προισταμένους των κρατικών τμημάτων. Τους τελευταίους έξι μήνες, αναφέρεται στην απάντηση, 50 τέτοιες κλήσεις έχουν ληφθεί και έχει ανταποκριθεί άμεσα.

Πέραν τούτου, καταλήγουν στην απάντηση τους τα Δημόσια Έργα, τα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου έχουν συμπληρώσει πλέον 19 χρόνια ζωής και συνεπώς οι ανάγκες συντήρησης είναι πιο ριζικές. Η εμπλοκή του Τμήματος σε αυτές δεν μπορούν να αφορούν σε μεμονωμένο ωρομίσθιο προσωπικό.

Ωστόσο, ουδέποτε, αποποιήθηκε των ευθυνών του και την προσφορά τεχνικής βοήθειας προς τα Κυβερνητικά Κτήρια.