Ο Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας, Αντεπιστέλλον Μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, εξελέγη Διεθνές Μέλος (International Fellow) της Βρετανικής Ακαδημίας, της εθνικής Ακαδημίας του Ηνωμένου Βασιλείου για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Σε ανακοίνωσή της, η Κυπριακή Ακαδημία συνεχάρη τον Καθηγητή Τσούκα, τονίζοντας ότι η εκλογή του αποτελεί αναγνώριση της συμβολής του στη θεωρία των οργανώσεων, τη φιλοσοφική θεμελίωση της διοίκησης, την οργανωσιακή γνώση και τη μελέτη των διαδικασιών στους οργανισμούς. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί δημιουργούν και αξιοποιούν τη γνώση, πώς εξελίσσονται οι διαδικασίες τους και πώς η φιλοσοφία μπορεί να εμπλουτίσει τη διοικητική σκέψη και πρακτική.

Ο Τσούκας κατέχει την Έδρα Columbia Ship Management στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα είναι Διακεκριμένος Ερευνητής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Warwick, ενώ διατηρεί τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή στα University of Sydney και University of Queensland. Έχει επίσης διατελέσει Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Κοσμήτορας Μεταπτυχιακών Σπουδών και Πρόεδρος Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

