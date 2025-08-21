Οι σκύλοι ζουν λιγότερα χρόνια σε σχέση με τους ανθρώπους, όμως το προσδόκιμο ζωής τους διαφέρει σημαντικά από ράτσα σε ράτσα. Μεγάλη μελέτη της βρετανικής οργάνωσης Dogs Trust σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ εξέτασε 148 φυλές και κατέγραψε τις διαφορές στη διάρκεια ζωής τους. Τα στοιχεία αφορούσαν περισσότερους από 580.000 σκύλους στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι μεγάλες και βαριές φυλές εμφανίζουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Για παράδειγμα, ο Ποιμενικός Καυκάσου ζει κατά μέσο όρο μόλις 5,4 χρόνια, ενώ σχετικά χαμηλή διάρκεια ζωής καταγράφεται και σε ράτσες όπως οι Πρέσα Κανάριο (7,7 έτη), Κάνε Κόρσο (8,1 έτη), Μαστίφ (9 έτη), Αγίου Βερνάρδου και Γαλλικό Μπουλντόγκ (9,8 έτη).

Αντίθετα, μικρόσωμες φυλές ξεχωρίζουν για τη μακροζωία τους. Στην κορυφή βρίσκονται ο Λανκασάιρ Χίλερ(15,4 έτη), ο Θιβετιανός Σπάνιελ (15,2 έτη), ο Σίμπα Ίνου (14,6 έτη), ο Παπιγιόν (14,5 έτη) και ο Λέικλαντ Τεριέ (14,2 έτη).

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι οι ράτσες με κοντό ρύγχος –όπως τα μπουλντόγκ– έχουν έως και 40% υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, καθώς συχνά υποφέρουν από αναπνευστικά, καρδιακά και δερματικά προβλήματα. Επιπλέον, οι θηλυκοί σκύλοι ζουν κατά μέσο όρο 0,3 χρόνια περισσότερο από τα αρσενικά.

Ωστόσο, εκτός από τη ράτσα, σημαντικό ρόλο παίζουν η διατροφή, η γενετική προδιάθεση, οι ασθένειες και η φροντίδα που λαμβάνει το ζώο. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν τους μελλοντικούς ιδιοκτήτες να λάβουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη ράτσα που θα επιλέξουν.

iefimerida.gr