Με τρία μετάλλια επέστρεψε η κυπριακή αποστολή από τη 18η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής.
Η αποστολή της Κύπρου σημείωσε σπουδαίες επιτυχίες στη 18η IOAA που διεξήχθη στο Μουμπάι της Ινδίας σημείωσε και εξασφάλισε τα πιο κάτω μετάλια.
Χρυσό μετάλλιο: Αρά Μαχτεσιάν
Χάλκινο μετάλλιο: Κυριάκος Δυμιώτης, Ματθαίος Ντουμπίσκιν
Εύφημη Μνεία: Άγγελος Χατζησωτηρίου
Στην Ολυμπιάδα συμμετείχαν 60 χώρες και περίπου 300 μαθητές.
Η αποστολή της χώρας μας αποτελούνταν από τους μαθητές: Αρά Μαχτεσιάν, Κυριάκο Δυμιώτη, Ματθαίο Ντουμπίσκιν, Άγγελο Χατζησωτηρίου και Μιχάλη Πλατανή.