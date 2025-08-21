Με τρία μετάλλια επέστρεψε η κυπριακή αποστολή από τη 18η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής.

Η αποστολή της Κύπρου σημείωσε σπουδαίες επιτυχίες στη 18η IOAA που διεξήχθη στο Μουμπάι της Ινδίας σημείωσε και εξασφάλισε τα πιο κάτω μετάλια.

Χρυσό μετάλλιο: Αρά Μαχτεσιάν

Χάλκινο μετάλλιο: Κυριάκος Δυμιώτης, Ματθαίος Ντουμπίσκιν

Εύφημη Μνεία: Άγγελος Χατζησωτηρίου

Στην Ολυμπιάδα συμμετείχαν 60 χώρες και περίπου 300 μαθητές.

Η αποστολή της χώρας μας αποτελούνταν από τους μαθητές: Αρά Μαχτεσιάν, Κυριάκο Δυμιώτη, Ματθαίο Ντουμπίσκιν, Άγγελο Χατζησωτηρίου και Μιχάλη Πλατανή.