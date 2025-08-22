Βράζει η Κύπρος, με το Τμήμα Μετεωρολογίας να εκδίδει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα Κίτρινη Προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες.

Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 42 βαθμούς στο εσωτερικό και στους 32 βαθμούς στα ορεινά. Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 12:00 το μεσημέρι και θα διαρκέσει έως τις 5:00 το απόγευμα.

Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Παροδικά θα πνέουν μέχρι ισχυροί άνεμοι. Το βράδυ αναμένεται να σχηματιστεί ομίχλη και χαμηλή νέφωση, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί μέχρι την Τρίτη κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.